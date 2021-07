https://cz.sputniknews.com/20210724/slovensko-neockovani-lide-nebudou-platit-za-covid-testy-15253275.html

Slovensko: Neočkovaní lidé nebudou platit za covid testy

Slovensko: Neočkovaní lidé nebudou platit za covid testy

Slovenští politici dospěli ke shodě, že nenaočkovaní lidé nebudou platit za testy na covid při chození do práce, do školy a do obchodů. Vyhovět by se přitom... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-24T21:22+0200

2021-07-24T21:22+0200

2021-07-24T21:22+0200

slovensko

koronavirus

očkování

test

hranice

slovensko

Koalice se dohodla na novele zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví, řekl v průběhu sobotní tiskové konference předseda vlády Eduard Heger.Hnutí Směr rodina se podle slov Milana Krajniaka podařilo prosadit jejich požadavky. Díky tomu se, jak říká, podařilo zabránit rozdělení lidí na dvě kategorie – naočkované a nenaočkované.V případě zhoršení epidemiologické situace na Slovensku, neočkovaní lidé nebudou platit za testy do práce, při chození do obchodů a škol, dodal. Kromě toho také pendleři nebudou platit za testy, pokud ty budou vyžadované pro překročení slovenských státních hranic.Michal Šipoš, předseda poslaneckého kluhu OLaNO, uvedl, že pokud by mělo dojít ke zhoršení situace, zaměstnanci nebudou muset nikam chodit na testy. Otestují se sami zdarma u svého zaměstnavatele.Protesty před parlamentemPřed Národní radou Slovenské republiky v Bratislavě i dnes pokračovaly protesty proti opatřením vlády proti epidemii koronaviru. I dnes dopoledne se před slovenským parlamentem sešly stovky lidí. Na protest dohlíželi policejní těžkooděnci.Protestující před budovou parlamentu čekali, jak dopadne hlasování o novele, která prosazuje, aby se při tvorbě nových protikoronavirových opatření přihlíželo na digitální covid průkaz. Ten bude obsahovat informace o tom, kdo byl naočkován a kdo ne, výsledky testování nebo údaje o překonaném covidu-19.Protestujícím se nelíbí tato novela a požadovali, aby nebyla schválena. Kritizují vládu i poslance a tvrdí, že ti nerespektují jejich ústavní práva. Někteří používají slova jako občanská válka nebo očkovací fašismus. Mají dost testování a nošení roušek.Dokonce přesvědčovali policisty, aby si sundali přilby a připojili se k protestu. Před Národní radou byly slyšet výkřiky jako „hanba“ nebo „nevzdáme se.“ Protestující drželi v rukách státní vlajku i transparenty.

koronavirus, očkování, test, hranice, slovensko