Spojené státy plánují vytáhnout eso z rukávu a zmařit dohodu USA a Německa ohledně Nord Streamu 2

Spojené státy plánují vytáhnout eso z rukávu a zmařit dohodu USA a Německa ohledně Nord Streamu 2

24.07.2021

2021-07-24T10:07+0200

2021-07-24T10:07+0200

2021-07-24T10:07+0200

Paradoxní je, že se počítalo, že bude použito proti Trumpovi a ne proti Bidenovi. Informuje o tom Bloomberg.Ještě před čtyřmi lety členové obou stran v Kongresu přijali zákon o odporu protivníkům Spojených států prostřednictvím sankcí. Tento zákon obsahuje bod, který umožňuje zablokovat zrušení sankcí ze strany prezidenta. Zajímavé je, že v té chvíli měl být uvedený zákon instrumentem kontroly Donalda Trumpa, kterého podezírali z kolaborace s Ruskem.Později však vyšlo najevo, že teď již bývalý americký prezident byl zastáncem odmítavého přístupu ke stavbě plynovodu Nord Stram 2. Došlo k poněkud ironické situaci, že daný zákon chtějí v současnosti použít proti současnému prezidentovi Joe Bidenovi, který porazil Trumpa ve volbách v roce 2020 i díky tomu, že Trumpa kritizoval za jeho politiku vůči Rusku.V článku se dále konstatuje, že nehledě na některé ústupky pro Ukrajinu, které plynou z dohody mezi USA a Německem ohledně projektu Nord Stream 2, ve skutečnosti Biden jednoduše vyhověl Moskvě a prakticky nic na oplátku nedostal.V článku se dále uvádí, že to má několik příčin. Mezi nimi například to, že ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že nikdy nepoužívalo dodávky energie nebo otázky dodávky planu jako zbraň a neplánuje tak dělat ani v budoucnu. Autor článku dále uvádí, že tato informace by jistě překvapila Ukrajinu, když se ta setkala se zastavením dodávek v červnu 2014.Dále autor publikace cituje interview s poradcem vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Michailem Podoljakem pro Politico. Podoljak v rozhovoru řekl: „Nord Stream 2 je konkrétní zbraní, která umožňuje Rusku maximálně využívat možnosti k destabilizaci východoevropských zemí,“ uvedl.Republikánští senátoři si myslí, že zmíněný zákon by mohl pomoci pohřbít dohodu mezi Německem a USA ohledně dostavby plynovodu Nord Stream 2. Mají za to, že administrativa prezidenta by se měla řídit tímto zákonem a vzhlížet na švýcarskou společnost Nord Stream 2 AG jako na protivníka a uvalit nové sankce.Porobnosti dohody mezi Německem a USAZástupkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová 21. července promluvila o některých detailech dohody mezi Washingtonem a Berlínem ohledně plynovodu Nord Stream 2.Německo má usilovat o zavedení sankcí proti Kremlu ze strany EU v případě, že Rusko bude používat export energetiky jako zbraň proti evropským státům.Berlín také bude usilovat o prodloužení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu o dalších deset let, a to po skončení aktuálního kontraktu mezi Kyjevem a Moskvou v roce 2024.Ned Price, tiskový mluvčí Bílého domu, ve středu dodal, že Spojené státy během jednání s Německem ohledně plynovodu Nord Stream 2 nechtěly riskovat, že se dotknou dobrých vztahů se svými klíčovými partnery.

Simo Häyhä V obou případech bude Rusko dál fungovat jen jako levný prodejce surovin, který nebude ani Německu ani UsA konkurovat v segmentech s vysokou přidanou hodnotou. 0

Zdeno Haja skoro vždy ako prvý. USA ako stále zase majú nejakú špinavosť v rukáve. Rusko to určite vyperie. 0

