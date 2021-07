https://cz.sputniknews.com/20210724/spravne-skladovani-ovoce-a-zeleniny-nemusi-byt-veda-prectete-si-jak-na-to-15244213.html

Správné skladování ovoce a zeleniny nemusí být věda. Přečtěte si, jak na to

Pakliže máte velkou zahradu či sad, na kterém pěstujete nejrůznější druhy ovoce a zeleniny a můžete si tak zajít kdykoliv během dne utrhnout to, na co máte právě chuť, pak patříte mezi velké šťastlivce. Mnoho lidí však kupuje zeleninu a ovoce v obchodech či na trzích, a to ještě do zásoby. Aby nám vydržela zelenina s ovocem co nejdéle chutná, pak musíme věnovat jistou pozornost tomu, jak ji skladovat.Web UnlockFood vám přináší rady a tipy, jak na správné skladování některých potravin, stejně tak radí i web EatingWell. Například jablka byste měli skladovat na chladnějším místě, tedy například v komoře nebo ve sklepě. Avšak pozor na to, neměli byste je mít na stejném místě, kde máte brambory. Pokud chcete, aby vám jablka vydržela chutná dlouhé měsíce, pak je skladujte v přepravních bedýnkách a mezi kusy mějte dostatek prostoru.Banány naopak můžete skladovat v pokojové teplotě, pakliže byste ale chtěli, aby vám vydržely déle, omotejte slupku potravinovou fólií. Naopak je nedávejte do ledničky, hrozí totiž, že by zhnědly velmi rychle.Během léta si jistě mnoho z nás rádo dopřává bobulovité ovoce – jahody, maliny, borůvky či rybíz. Takové ovoce je ale určeno k rychlé konzumaci. Pokud se vám však takového ovoce nahromadilo více, než zvládáte rychle sníst, pak jej vložte do nádobky s vodou a jablečným octem.Někteří si neumí představit léto bez ředkviček. Pro delší trvanlivost se doporučuje odstranit jejich stonky a listy, které jim odebírají vodu. Jejich čerstvost prodloužíte také zabalením do vlhké utěrky a tím, že je budete skladovat v uzavřeném sáčku.Co se týče brambor, cibule a česneku, ty byste neměli dávat do lednice. Podobně jako jablka patří i tyto do tmavé komory nebo sklípku.Jak na skladování kávyOdbornice na čaj a kávu Jelizaveta Tichonovová prozradila ideální podmínky skladování zrnkové kávy. V rozhovoru pro televizní kanál Zvezda uvedla, že nejlepší je skladování kávových zrn v ledničce, ale za dodržování řady podmínek, aby se zachovaly všechny užitečné vlastnosti budoucího nápoje.„Pražená a zelená zrna v nepropustném balení jsou ideální pro skladování v ledničce. Vlastnosti kávy, dokonce i pražené, se lépe zachovají v ledničce,“ řekla Tichonovová.Hlavní podmínkou uchování zrnkové kávy v ledničce je absence různých pachutí a hermetické balení, zdůraznila odbornice.V případě poškození balení se doba trvanlivosti zrnkové kávy prudce sníží. Podle Tichonovové obsahuje jeden metr krychlový vzduchu až milion různých baktérií a plísně, které rychle ničí zrna.

