Strýcová zavzpomínala na dřívější olympiády, kterých se účastnila. Své dojmy prozradila i Šafářová

Strýcová zavzpomínala na dřívější olympiády, kterých se účastnila. Své dojmy prozradila i Šafářová

V pátek 23. června začaly v Tokiu olympijské hry, a tak není divu, že souboj o medaile sledují nejen „obyčejní smrtelníci", ale také bývalí sportovci.

Strýcová na svém účtu na Instagramu zveřejnila několik fotek jako vzpomínku na minulé olympijské hry.Pokračovala s tím, že svou účast nebrala nikdy jako samozřejmost. Podle svých vlastních slov to pro ni byla pocta. „Po všech turnajích, kdy reprezentujete jen sebe, dostat možnost hrát za celý národ. Poznat se s ostatními sportovci. Táhnout za jeden provaz. Být jeden tým. Takový pocit sportovní sounáležitosti zažijete jenom na Olympiádě,“ uvedla a dodala, že ji sleduje v televizi, myslí na všechny a velmi fandí.Takový příspěvek sledující pochopitelně nemohli nechat bez reakce. Smajlíkem srdíčka reagoval například judista Lukáš Krpálek.Její další fanynka napsala, že je šťastná, že zažila jak její kariéru, tak i Šafářové. „Jsem šťastná, že jsem zažila Vaši i Lucky kariéru. Nikdy to nebyla nuda. Emoce, napětí, štěstí z výhry i ty blbé prohry. Respekt.“I jiní uživatelé psali Báře slova podpory a chvály. „To jste krásně napsala. A my ostatní zase můžeme být hrdí na to, že Česká republika má sportovkyni, jako jste vy.“Barbora StrýcováBarbora Strýcová je česká bývalá profesionální tenistka, vítězka ženské čtyřhry ve Wimbledonu 2019 a bronzová olympijská medailistka v ženském deblu z Letních her v Riu de Janeiru 2016. V letech 2019–2020 byla světovou jedničkou ve čtyřhře, kterou se stala jako sedmá Češka od zavedení klasifikace v roce 1984.Na žebříčku WTA byla pro dvouhru nejvýše klasifikovaná v lednu 2017 na 16. místě a ve čtyřhře pak v červenci 2019 na 1. místě. V roce 2019 vyhrála českou tenisovou anketu Zlatý kanár.Nutno podotknout, že na kurtu často budila emoce svým poněkud výbušným chování. Některé totiž pohoršovala výrazy, které zdaleka nepatří do spisovné češtiny.V letech 2006–2015 byla vdaná za německého tenisového trenéra Jakuba Herma-Záhlavu. V období 2014–2018 byl jejím partnerem zpěvák David Kraus. Na podzim roku 2018 navázala vztah s novinářem Petrem Matějčkem.

