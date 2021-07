https://cz.sputniknews.com/20210724/tresnickova-sla-poprve-od-tragicke-nehody-do-bikin-ukazala-jizvy-ktere-doposud-skryvala-15236829.html

Třešničková šla poprvé od tragické nehody do bikin. Ukázala jizvy, které doposud skrývala

Třešničková šla poprvé od tragické nehody do bikin. Ukázala jizvy, které doposud skrývala

Influencerka Týnuš Třešničková byla až do roku 2018 známá spíše mladším ročníkům, které ji sledovaly na sociálních sítích. Ve zmíněném roce však došlo ke... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-24T07:44+0200

2021-07-24T07:44+0200

2021-07-24T07:44+0200

celebrity

týnuš třešničková

bloger

plavky

instagram

foto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1017/03/10170373_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ad50ab34db90ae7a3d72de2a7e764f4e.jpg

Až do roku 2018 si Týnuš žila svůj život populární mladé dívky, kterou obdivují její sledující na sociální síti, kde publikovala příspěvky o kráse a módě. Když byla však na dovolené se svým tehdejším přítelem, došlo k něčemu, co mohla jen stěží předpokládat. Ve vyhlášené restauraci byla kvůli nepovedené ohnivé show popálená, přičemž následky si nese dodnes.Týnuš kvůli popáleninám na dekoltu nevytahovala tři roky bikiny a volila spíše jednodílné plavky, které jí jizvy zakrývaly. V tomto roce ale udělala výjimku a učinila odvážné gesto na Instagramu. Zvěčnila se totiž ve dvoudílných plavkách, ve kterých vynikla její skvělá postava, ale také ukázala doposud skrývané jizvy na dekoltu.V komentářích se objevila reakce například modelky Karolíny Mališové, která Týně poslala zamilované smajlíky. „Stále jsi nádherná a moc inspirativní žena. Sleduji tě od samého začátku a líbí se mi, jaká síla z tebe vyzařuje a jakou se snažíš poslat dál,“ napsala její další sledující.„Krásné plavky a krásná žena. Jsi bojovnice, Týnuš,“ nešetřila chválou jiná uživatelka.Někteří její obdivovatelky jí vzkazovaly, že se vůbec nemá za co stydět a dvoudílné plavky má nosit častěji. „Rozhodně se nemáš za co stydět. Pořád ti to neskutečně sluší.“Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 445 tisíc sledujících.

https://cz.sputniknews.com/20210716/sotva-se-vratila-z-chorvatska-uz-prchla-zase-o-kus-dal-kam-vyrazila-tresnickova-tentokrat-15152783.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

týnuš třešničková, bloger, plavky, instagram, foto