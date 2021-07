https://cz.sputniknews.com/20210724/ukrajina-jako-plynovy-uzel-evropy-politici-zjistili-jak-zachranit-ukrajinsky-system-prepravy-plynu-15248382.html

Ukrajina jako plynový uzel Evropy? Politici zjistili, jak zachránit ukrajinský systém přepravy plynu

Ukrajina jako plynový uzel Evropy? Politici zjistili, jak zachránit ukrajinský systém přepravy plynu

Po dokončení plynovodu Nord Stream 2 se Ukrajina musí stát „plynovým uzlem“ Evropy, aby si udržela stabilitu svého systému přepravy plynu, řekl v éteru... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle něj ukrajinský systém přestane fungovat, pokud nebude dostatek paliva.Zároveň nemohl odpovědět na otázku, co už se pro to udělalo. Poslanec se domnívá, že Ukrajině „vůbec nic nebrání v řešení tohoto problému“.Předseda představenstva Národní akciové společnosti Naftogaz Ukrajiny Jurij Vitrenko v pátek novinářům ve Washingtonu řekl, že Ukrajina bude trvat na nutnosti uvalit sankce na provozovatele projektu Nord Stream 2.„Pečlivě jsme si přečetli společné prohlášení americké administrativy a německé vlády. Vidíme, že problémy a výzvy, kterým Ukrajina čelí, především z hlediska bezpečnosti, zůstávají, alespoň prozatím, nezodpovězeny. Proto nadále vysvětlujeme, že zatímco Rusko, (ruský prezident Vladimir, pozn. red.) Putin používá plyn jako geopolitickou zbraň - do té doby by měly být americké sankce bez výjimky uplatňovány zejména proti Nord Streamu AG a dalším klíčovým účastníkům tohoto projektu,“ citovala Vitrenka tisková služba společnosti.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Aktivně se staví proti němu Spojené státy, které mají zájem propagovat svůj LNG do zemí EU, stejně jako Ukrajina a Polsko, které projekt označují za politický. Stavba dosáhla finální fáze a měla by být dokončena do konce léta.Německo a Spojené státy již dříve zveřejnily společné prohlášení, které nastiňuje opatření na podporu Ukrajiny, evropské energetické bezpečnosti a společných cílů ochrany klimatu. Formuluje řadu podmínek pro provoz Nord Streamu 2.Spojené státy a Německo zejména uvedly, že je v zájmu Ukrajiny a Evropy pokračovat v tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu i po roce 2024, Berlín se zavazuje použít všechny dostupné páky, aby usnadnil prodloužení dohody o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem až o 10 let, včetně jmenování zvláštního vyslance na podporu těchto jednání, aby byla zahájena co nejdříve, nejpozději však do 1. září 2021. Německo je zejména odhodláno usilovat o sankce proti Rusku, pokud použije energii jako zbraň proti evropským zemím.Jak již dříve uvedl předseda představenstva Gazpromu Alexej Miller, společnost je připravena tak dosáhnout na základě ekonomické proveditelnosti a stavu systému. Dodal, že v případě potřeby může ruská strana zvýšit dodávky.

jjjarda Není důvod aby Ukrajina byla plynový uzel Evropy. Je nespolehlivá a může vydírat Evropu, aby jsme jim platili za transit plynu, kolik si řeknou. Nic. Ukrajinu vynechat !!! 6

Ivan Košinár Preco vznikli prve problrmi s uzatvaranim plynu,lebo ho kradla.Nech je uzol,ved existuju rozne sposoby ako zavriet trasu a uzol bude bez plynu. 2

