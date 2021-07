https://cz.sputniknews.com/20210724/v-afghanistanu-zlikvidovali-sefa-stinove-spravy-talibu-15249484.html

V Afghánistánu zlikvidovali šéfa „stínové“ správy Tálibů

Afghánská armáda zlikvidovala „stínového" guvernéra z Tálibánu* Mullaha Halima v osvobozené oblasti Karuch na západě země. Uvedlo to afghánské ministerstvo...

Mluvčí afghánského ministerstva obrany Fawad Amán dříve uvedl, že vládní síly osvobodily oblast Karuch v západní provincii Herát od militantů.V Afghánistánu dochází ke střetu mezi vládními silami a ozbrojenci hnutí Tálibán*, kteří se zmocnili významných území ve venkovských oblastech a zahájili ofenzívu proti velkým městům.Mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem* začala v hlavním městě Kataru 12. září 2020.Americká administrativa od 1. května zahájila a do 11. září slibuje ukončit stažení vojsk z Afghánistánu v koordinaci se spojenci.V roce 2020 v Dauhá podepsali představitelé Washingtonu a Tálibánu první mírovou dohodu za více než 18 let války. Dokument stanoví stažení cizích vojsk z Afghánistánu a zahájení meziafghánského dialogu po výměně vězňů.Tento týden ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov prohlásil, že Rusko využívá všechny možnosti, aby navázalo přímý dialog mezi Táliby a afghánskou vládou.„Využíváme nejrůznější formáty a nejrůznější možnosti, aby byl přece jen zahájen přímý dialog za účasti všech politických sil Afghánistánu, to jsou vláda, Tálibové, ale také jednotlivé politické skupiny, etnické skupiny – Uzbeci, Hazárové a Tádžici. Podporuje nás v tom středoasijské společenství, a právě v tomto směru spolupracujeme s Američany a Číňany, v rámci takzvané trojice, do níž jsme pozvali Pákistán a Írán. Pákistán už začal spolupracovat, Íránci o tom zatím uvažují, jejich vztahy s USA ovlivňují jejich úvahy,“ pronesl Lavrov ve svém projevu v průběhu webináře na téma Zahraniční politika Ruska: úspěchy, výzvy, úkoly a perspektivy, který probíhá na platformě Jednotného Ruska.Lavrov zdůraznil, že v Moskvě se považuje za nejefektivnější moskevský formát, který se už párkrát sešel a zastupuje všechny středoasijské země nezávisle na tom, jestli mají společnou hranici s Afghánistánem, nebo nemají, a také Indii, Čínu, Pákistán, Írán, USA a RF.„Je reprezentativní a zároveň práceschopný,“ podotkl šéf ruské diplomacie.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

