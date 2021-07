„Vzkaz zdejší bublině libtardů.“ Zahradil odpověděl hejtrům. V komentářích rozdal rady i Kalousek

https://cz.sputniknews.com/20210724/vzkaz-zdejsi-bubline-libtardu-zahradil-odpovedel-hejtrum-v-komentarich-rozdal-rady-i-kalousek-15245762.html

Europoslanec Jan Zahradil ve svém novém příspěvku na Twitteru zareagoval na slova některých „libtardů“. Pod jeho postem se rozjela vášnivá diskuse a mezi... 24.07.2021, Sputnik Česká republika

Zahradil ve svém příspěvku píše jisté hlášky, které mu vzkazují někteří lidé. „Vzkaz zdejší bublině libtardů při pátku: být vámi, nechám už těch hlášek typu 1) přestaň tweetovat 2) odejdi z ODS 3) kvůli tobě vás nevolím. Všichni víme, že 1) nepřestanu 2) neodejdu 3) nás stejně nevolíte. Ušetříte sobě čas, jiným prostor. Psát to 50x pod každý můj tweet je nudné,“ uvedl.Následně se pod jeho postem objevila reakce Miroslava Kalouska. „Klídek. Já myslím, Jene, že se nemusíte zneklidňovat. Všichni už dávno vědí, že nepřestanete a neodejdete a také jste proto každému rozumnému člověku srdečně ukradený. Pindejte si, co chcete. Srandy není nikdy dost,“ uvedl.Zahradil na tento jeho tweet reagoval slovy, že je rád, že jsou na tom stejně. „Ten pocit osvobozuje, že?“ dodal.Kalousek se však dostal do konfrontace i s jistým uživatelem, který pod slovní přestřelkou se Zahradilem, zveřejnil i svůj pohled na věc. „No nevím, ale vám se povedlo dostat vaši stranu k 5 procentům a teď musí Topku zachraňovat strana, kde je pan Zahradil úspěšným dlouholetým členem. Takže na vašem místě bych byl zticha a šoupal bych nohama,“ uvedl.Další slovní přestřelkaNutno podotknout, že to není poprvé, kdy si tito dva pánové vyměňují tweety. V dubnu se například europoslanec Zahradil rozhodl popřát všem hezké nadcházející svátky poněkud po svém. V komentářích pod jeho postem se pak objevila i reakce bývalého poslance Miroslava Kalouska a slovní přestřelka byla na světě. Zahradil zveřejnil svůj nový post na Twitteru, ke kterému připojil i snímek obrazu Alfonse Muchy s názvem Jaro.„Všem, kdo slaví o víkendu prostě jen Svátky jara, zejména všem bezvěrcům, ateistům, agnostikům, sekularistům atd. (tedy většině zdejší populace): hezky si je přes všechna covidová omezení užijte,“ uvedl.​Zahradil však neváhal a Kalouskovi vzápětí odpověděl. „Nemíním s vámi vést spor o svátcích jara zrovna během nich, pane ex-kolego. Prožijte si je, jak nejlépe umíte,“ napsal.Pod tímto statusem se objevila reakce i bývalého poslance Miroslava Kalouska: „Člověk, který umí pomoct druhému v nouzi a projevit empatii vůči jeho trápení, není bezvěrec bez ohledu na to, zda dodržuje či nedodržuje náboženské rituály. A to není většina populace. Hezké Velikonoce,“ napsal.

https://cz.sputniknews.com/20210402/zahradil-popral-bezvercum-hezke-jarni-volno-v-komentarich-se-ozval-kalousek-a-dostal-necekanou-13423427.html

