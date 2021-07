https://cz.sputniknews.com/20210725/52leta-jennifer-lopez-predvadi-dokonale-telo-v-plavkach-a-uz-neskryva-sve-city-k-benu-affleckovi-15255600.html

52letá Jennifer Lopez předvádí dokonalé tělo v plavkách a už neskrývá své city k Benu Affleckovi

52letá Jennifer Lopez předvádí dokonalé tělo v plavkách a už neskrývá své city k Benu Affleckovi

Jennifer Lopez v 52 letech září štěstím. Americká zpěvačka a herečka oslavila včera narozeniny na jachtě se svým staronovým milencem 48letým Benem Affleckem a... 25.07.2021

Jennifer Lopez zveřejnila několik fotografií z narozenin, na kterých je zachycena při dovolené na palubě luxusní jachty u pobřeží Saint-Tropez. Ukázala, že ve 52 vypadá stejně dokonale jako před několika desítkami let.Bohyně na sobě měla slavnostní oblečení, které odpovídalo prostředí: malé boho bikiny, průzračné pareo, klobouk se širokým okrajem ve stejném stylu a skvělé sandály na vysoké podrážce.Popová diva se pyšnila vysoustruhovanou postavou, elastickými břišními svaly, krásnými boky a štíhlýma dlouhýma nohama. Pohled na její postavu je úchvatný a poslední snímek zřejmě na dlouho připraví fanoušky o klid. Jennifer a Ben se vášnivě líbají, jako by je nikdo neviděl.Příspěvek získal téměř šest milionů lajků a 100 tisíc komentářů.„Jsem tak šťastná za vás oba. Ať žije láska! To, co se mělo stát, se určitě stane“; „Mé srdce to nevydrží. Jsem tak šťastná!“, radují se fanoušci.Jennifer a Ben byli na počátku nového milénia považováni za jeden z nejkrásnějších párů showbyznysu. Fanoušci dokonce přezdívali spojení dvou populárních umělců „Bennifer“ a paparazziové čekali na hvězdy čekali na každém kroku. Milenci se připravovali ke svatbě, ale den před začátkem ceremonie ji náhle zrušili a oba dlouhá léta kráčeli svou vlastní cestou - svatbu nakonec uspořádali s jinými partnery, s nimiž mají i děti. Manželství se jim ale rozpadla a v nedávné době si znovu našli cestu jeden k druhému.Přestože Lopez a Affleck tvoří pár už několik týdnů, k obnovenému vztahu se zatím přímo nevyjádřili a dosud se společně neobjevili ani na sociálních sítích.Lopez o svém novém vztahu nepřímo promluvila v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Apple Music 1.Připomínáme, že ještě před nedávnem byla Jennifer Lopez zasnoubená se sportovcem Alexem Rodriguezem, paparazziové ho však přistihli s milenkou, a přestože se zdálo, že tuto krizi pár dokáže ustát, nakonec se v tichosti rozešli. Affleck měl od rozvodu s Jennifer Garnerovou v roce 2018 jen jeden krátký vztah s modelkou Anou de Armasovou. Nyní si společně s Lopez již prohlížejí nemovitosti.

