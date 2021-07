Boj s despotickým otcem pokračuje: Zpěvačka Britney Spears symbolicky ukázala prsa

https://cz.sputniknews.com/20210725/boj-s-despotickym-otcem-pokracuje-zpevacka-britney-spears-symbolicky-ukazala-prsa-15260705.html

25.07.2021

Fanouškům této zpěvačky došla slova, když se jejich oblíbenkyně nechala zvěčnit bez podprsenky. Není třeba pochybovat o tom, že snímek, na kterém má Britney pouze rozepnuté džínové kraťasy a holá ňadra si zakrývá rukama, její příznivce pořádně nažhavil. Svědčí o tom i fakt, že fotku lajkem ohodnotily již přes dva miliony fanoušků.A také reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „To je žhavé,“ napsala například americká celebrita Paris Hilton.„Zboř internet, Britney,“ povzbuzovala ji zase moderátorka Jackie Schimmel Haas.Někteří pak tuto fotografii okomentovali velmi výstižně, a sice názvem jedné z jejich písniček: „Gimme gimme moreee!“V překladu to znamená: „Dej mi, dej mi víc!“V komentářích se však objevily spekulace o tom, že se popová princezna odhalila symbolicky, a to v rámci boje se svým despotickým otcem, který je jejím opatrovníkem od roku 2008. Fanoušci si tak nyní myslí, že zpěvačka tričko i s podprsenkou odhodila symbolicky, protože se konečně začíná cítit volná ve svém boji za svobodu.Boj s despotou a „Osvoboďte Britney“Za zmínku stojí, že Britney již delší dobu usiluje o zrušení opatrovnictví. Od roku 2008 na ni dohlíží její otec a dotyčná je od dané chvíle v podstatěnesvéprávná, nesmí volit, řídit nebo sama používat své peníze, které vydělá. Nerozhoduje ani o své kariéře či o tom, kdy bude mít koncerty.Popová princezna navíc prozradila, že ji otec týrá. Zacházení svého otce popsala jako teror, a proto se rozhodla, že proti němu veřejně vystoupí. Dokonce v souvislosti s tím vším vzniklo hnutí „Free Britney“ (Osvoboďte Britney), které požaduje, aby bylo opatrovnictví Britney zrušeno.Britney SpearsBritney Spears je jednou z nejpopulárnějších zpěvaček naší doby. Už po prvních dvou gramodeskách (1999-2000) byla uznána jako nejprodávanější zpěvačka desetiletí v USA, zařadila se na 12. místo mezi nejbohatší ženy světa showbyznysu.Duševní zdraví zpěvačky, která konzumovala alkohol a drogy, bylo otřeseno po jejím rozvodu s manželem Kevinem Federlinem v roce 2007. Manželství Spears a Federlina trvalo od října 2004 do července 2007, mají dva syny.James Spears a právník Andrew Wallet byli v roce 2008 pověřeni dočasným opatrovnictvím Britney Spears, a poté bylo opatrovnictví prodlouženo na dobu neurčitou. V roce 2019 se Britneyin otec stal jejím jediným opatrovníkem.

