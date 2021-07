https://cz.sputniknews.com/20210725/casopis-the-lancet-byl-obvinen-z-pandemie-covidu-19-15255792.html

Časopis The Lancet byl obviněn z pandemie covidu-19



Britský lékařský časopis The Lancet měl od začátku šíření koronaviru exkluzivní přístup k vědeckým pracem, které potvrzovaly přenos patogenu z člověka na...

Podle názoru experta by mohly informace, známé vydavatelům na začátku pandemie, zastavit růst počtu nakažených a zachránit životy milionů lidí. Avšak redaktoři Lancetu nezveřejnili první výzkumy čínských lékařů „kdy byla důležitá každá vteřina,“ a neuposlechli rad předních epidemiologů.Důkazy, že virus mohou šířit nakažení lidé bez symptomů, také nebyly zveřejněny, míní Farrar. „Svět se měl okamžitě o tom dozvědět.<…> Rychlost je během výskytu onemocnění možná důležitější než všechno ostatní,“ dodal.Farrar připomněl, že v Číně začali mluvit o nebezpečí nového viru již koncem roku 2019, když byly zaregistrovány první případy nákazy ve městě Wu-chan. The Lancet byl zřejmě pod tlakem čínských úřadů, které si nepřály zveřejnění těchto informací, napsal na závěr expert.Doktor Steven Quay a profesor fyziky z Kalifornské univerzity v Berkeley Richard Mueller prohlásili, že objevili genetickou stopu koronaviru, kterou nemá přírodní virus. Odborníci zjistili u SARS-CoV-2 posloupnost genomů v kombinaci CGG-CGG. Vědci ji často používají k posílení nakažlivosti viru a úmrtnosti na něj, je to svérázný signál, že pochází z laboratoře. Přitom v obyčejných podmínkách je pořadí genomů CGG-CGG velmi vzácné, zdůraznili experti.Čína nejednou zdůraznila, že poskytuje veškeré informace na téma covidu-19. Peking zahájil od samého počátku pandemie vyšetřování, zjistil patogen a zveřejnil veškeré klíčové údaje. Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Li-ciang označil v komentáři záměr USA vyšetřit původ koronaviru za politickou hru a pokus svalit vinu na jiné.Zpočátku byl epicentrem epidemie koronaviru Wu-chan. Brzy pronikl SARS-CoV-2 na území dalších čínských měst a rozšířil se do celého světa. 11. března 2020 oznámil generální ředitel WHO pandemii. Od té doby se covidem-19 nakazilo přes 193 milionů lidí, z nichž 4,15 milionu zemřelo.Generální ředitel WHO připustil možnost úniku koronaviru z laboratořeGenerální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus minulý týden nevyloučil možnost umělého původu koronaviru, informuje Associated Press.„Byl jsem kdysi laborantem, jsem imunolog, který pracoval v laboratoři. Dochází tam k incidentům,“ poznamenal.Generální ředitel WHO řekl, že vyloučení této verze vzniku SARS-CoV-2 je zatím předčasné.Ghebreyesus také vyzval čínskou vládu k „průhlednosti, otevřenosti a spolupráci“ v otázce vyšetřování.Verzi umělého původu koronaviru začali aktivně posuzovat na Západě v posledních měsících. Britský profesor Angus Dalglish a norský virolog Birger Sørensen jsou přesvědčeni, že čínští vědci vyvinuli SARS-CoV-2 a pak se pokusili „zamést stopy“. Podle jejich názoru chtěli wuchanští vědci udělat virus přírodního původu nakažlivějším, aby se rychle rozmnožoval v lidských buňkách. Za tímto účelem k němu připojili nový „šíp.“ O této manipulaci svědčí řada ze čtyř aminokyselin, které Dalglish a Sørensen objevili v „šípu“ SARS-CoV-2. Tato posloupnost mohla stěží vzniknout u viru přirozenou cestou.

