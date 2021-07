https://cz.sputniknews.com/20210725/disney-poprve-ve-svem-kreslenem-filmu-predstavi-nebinarni-postavu-15264686.html

Disney poprvé ve svém kresleném filmu představí nebinární postavu

Disney poprvé ve svém kresleném filmu představí nebinární postavu

Studio Disney se rozhodlo představit první nebinární postavu v dětském animovaném seriálu Dům sovy (The Owl House), uvádí The Independent. 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Postavu jménem Rain daboval nebinární herec Avi Roque. Na svém Twitteru označil herec rozhodnutí studia za splněný sen.Je třeba poznamenat, že v tomto případě jde o první oficiální objevení se nebinární postavy v kresleném filmu, který vysílá televizní kanál Disney.Autorka seriálu Dana Terraceová uvedla, že někteří představitelé Disney byli proti tomu, aby se v kresleném seriálu objevovaly určité postavy. „Během [práce na seriálu] jsem velmi otevřeně hovořila o svém záměru zařadit zástupce queer komunity mezi hrdiny,“ řekla v srpnu loňského roku. „Když jsme dostali zelenou, někteří lidé z vedení Disney mi říkali, že nedokáži zobrazit nekonvenční vztahy mezi postavami.“Příběh seriálu Dům sovy se odehrává kolem dobrodružství dospívající dívky, která se ocitne v kouzelném světě, kde se musí naučit čarovat.Nebinární postava v pokračování legendárního seriáluJiž dříve bylo oznámeno, že v pokračování seriálu Sex ve městě se objeví první nebinární postava. Hraje ji americká herečka Sara Ramírezová, která se identifikuje jako nebinární osoba - člověk, který není ani muž ani žena, jak uvádí web Warner Bros.V desetidílném pokračování pod názvem A prostě tak… (And Just Like That...) si Ramírezová zahraje Che Diaze, nebinárního queer komika, který vede populární podcast, v němž pravidelně vystupuje Carrie Bradshawová. „Che je velký člověk s velkým srdcem, jehož tvrdý humor a progresivní pohled na genderové role učinily podcast a jeho účastníky velmi populárními,“ uvádí se v popisu postavy.Jak uvádí Entertainment Weekly, autorkou myšlenky učinit pokračování seriálu více genderově inkluzivnější a přidat takovou postavu je Kim Cattrallová, která dříve odmítla roli Samanthy Jonesové ve filmu A prostě tak ... Říká se, že odmítnutí souvisí s konfliktem se Sarah Jessicou Parkerovou, která hrála Carrie Bradshawovou.Sara Ramírezová je americká herečka a zpěvačka mexického původu. V roce 2015 získala cenu Bojovník za rovnost (Ally for Equality) Fondu Kampaně za lidská práva za roli bisexuálního ortopedického chirurga - Callie Torresové v seriálu Anatomie vášně. Ramírezová si zahrála také bisexuální nebinární postavu v seriálu Madam státní tajemnice (Madam Secretary).V pokračování filmu Sex ve městě se představí 50letá Carrie Bradshawová (Sarah Jessica Parkerová), Miranda Hobbsová (Cynthia Nixonová) a Charlotte Yorková (Christine Davisová). Hlavní ředitelka obsahu HBO Max Casey Bloisová uvedla, že v pokračování hrdinka nezemře, ale přestane komunikovat se svými přítelkyněmi.

Červenáček Že se tedy ale umějí znemožnit ... Disney sám je psychopat. Jeho podřízení mu chtěli udělat radost k narozeninám a vyrobili mu film o něm. V záchvatu nepříčetnosti z plýtvání je vyhodil z práce. Dnes ty kreslené příběhy nejsou pohádky, ale kreslené akční příběhy bez pohádkového schématu, s morálkou a poučením. Kazí to každého, kdo se na to kouká. Například už těmi fialovými vlasy, skřípavými zvuky a obsahem násilí. Sněhurka a 7 trpajzlíků je něco jiného. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

