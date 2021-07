https://cz.sputniknews.com/20210725/epidemiolog-beran-neni-nutne-ockovat-80--populace-15263907.html

Epidemiolog Beran: Není nutné očkovat 80 % populace

Pro vítězství nad koronavirem není nutné dosáhnout kolektivní imunity. Stačí naočkovat všechny osoby nad 55 let. Myslí si to epidemiolog z Centra očkování a... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Ve vysílání pořadu CNN Prima NEWS Beran konstatoval, že zatím není jasné, čeho chce vláda v boji proti koronaviru dosáhnout. Je cílem úplně zabránit nákaze, nebo pouze hospitalizaci a úmrtí? Vakcíny mají podle něj především zabránit těžkému průběhu covidu-19 a úmrtím. Z tohoto důvodu proočkování 80 % populace, což je nutné pro dosažení kolektivní imunity, považuje za zbytečné.Dále se postavil proti tomu, aby se očkovaly děti do šesti let. „Nejprve je třeba dostatečně proočkovat lidi starší 55 let,“ zopakoval. Zároveň nesouhlasí s tím, aby si děti ve školách zakrývaly dýchací cesty v případě, že se hospitalizace s covidem bude vyvíjet příznivě. Měly by se ale testovat.Připomeňme, že od začátku prázdnin mohou rodiče nechat naočkovat děti od 12 let. Za tu dobu bylo naočkováno zhruba 40 tisíc dětí ve věku 12 až 15 let neboli 9 % z celkových 456 488 dětí v této věkové skupině. Ve věkové kategorii 80+ je naočkováno bezmála 80 % lidí, v kategorii 75-79 let je naočkováno 83,4 %. V kategorii 55 až 59 let je naočkováno 64 % lidí.Beran se rovněž domnívá, že by stát měl brát ohled i na imunizaci lidí, kteří covid-19 prodělali a mají dostatek protilátek. Za dostatečnou hladinu považuje tu, která je srovnatelná s hladinou po očkování, což je kolem 300 jednotek. „Takového člověka je zbytečné očkovat,“ míní epidemiolog.Opačného názoru je imunolog Václav Hořejší, který v rozhovoru pro Blesk Zprávy uvedl, že očkování by mělo být pro všechny povinné. Jinak kolektivní imunity nebude možné dosáhnout. Zároveň ale podotkl, že nevěří, že se vláda k povinnému očkování odhodlá.Odborníci odhadují, že kolektivní imunity proti současným mutacím koronaviru lze dosáhnout proočkováním 90 % populace. Rok zpátky, kdy pandemie teprve propukala, se mluvilo o 70 % proočkovanosti.Podle posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) očkování odmítá 23 % obyvatel Česka. Odpůrců očkování ale postupně ubývá. V únoru se vakcinovat nechtělo 33 % a v dubnu 26 %.Pro nařízení povinného očkování by stačilo, aby ministerstvo zdravotnictví změnilo vyhlášku o očkování proti infekčním nemocem.

