Hloupneme kvůli covidu? Odborníci zjistili vliv koronaviru na intelekt

Hloupneme kvůli covidu? Odborníci zjistili vliv koronaviru na intelekt

Vědci z Královské univerzity v Londýně a Univerzity v Cambridge odhalili výrazné snížení intelektu u lidí, kteří prodělali covid-19. Výsledky výzkumu byly... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Celkem se experimentu zúčastnilo 81 337 lidí, z nichž 12 689 osob prodělalo koronavirus, a to včetně těch, kdo měl těžkou formu onemocnění. Test zahrnoval řadu úkolů, jejichž cílem bylo změřit různé aspekty kognitivních schopností. Většina osob, které byly dříve infikovány koronavirem, měla při vykonání testu větší potíže než lidé, kteří se nemoci vyhnuli.Nejvíc komplikací činily úkoly, které vyžadovaly dovednosti argumentace a plánování. Kromě toho byly potvrzeny dřívější údaje o symptomech dlouhotrvajícího covidu, konkrétně se jedná o „mozkovou mlhu“, problémy spojené se soustředěním a pozorností a výběrem slov.Vážnost kognitivních poruch byla částečně spojena s průběhem onemocnění. Ti pacienti, kteří byli připojeni k umělé plicní ventilaci, se setkali s největšími potížemi: jejich inteligenční kvocient se snížil o sedm bodů. Takový pokles nebyl zaznamenán ani u těch, kdo zaznamenal mozkovou mrtvici a následně nebyl vůbec schopen se něčemu učit.Autoři výzkumu také zjistili, zda existuje nějaká souvislost mezi snížením kognitivních schopností a dobou, která uplynula od začátku onemocnění. Podle závěrů odborníků žádná taková korelace není, což znamená, že koronavirová infekce vyvolává nevratné následky.Časopis The Lancet byl obviněn z pandemie covidu-19Britský lékařský časopis The Lancet měl od začátku šíření koronaviru exkluzivní přístup k vědeckým pracím, které potvrzovaly přenos patogenu z člověka na člověka, ale tajil je. Píše o tom The Daily Mail s odkazem na knihu Jeremyho Farrara, lékařského výzkumníka a ředitele Wellcome Trust.Podle názoru experta by mohly informace, známé vydavatelům na začátku pandemie, zastavit růst počtu nakažených a zachránit životy milionů lidí. Avšak redaktoři Lancetu nezveřejnili první výzkumy čínských lékařů, „kdy byla důležitá každá vteřina“, a neuposlechli rad předních epidemiologů.Důkazy, že virus mohou šířit nakažení lidé bez symptomů, také nebyly zveřejněny, míní Farrar. „Svět se o tom měl okamžitě dozvědět. (…) Rychlost je během výskytu onemocnění možná důležitější než všechno ostatní,“ dodal.

Červenáček Pomůcka, jak uvádět lidi do obrovského stresu, je povinné přidušování..tedy pardon, nazývejme to plošné nošení roušek s nějakým pěkným heslem ala "tvoje hadra přes xicht chrání mě, moje hadra přes xicht chrání tebe". Řízná hesla jsou důležitá, každý správný lídr v totalitním režimu to může potvrdit. V naprosté většině případů je překrývání dýchacích cest a omezování normální respirace úplný nesmysl, ale lidé mají spojeny chirurgické roušky s doktory na operačních sálech a tak budou mít pocit, že to je jakože vědou podporovaná ochrana, když je budou nosit třeba v parku (pokud do něj zrovna budou mít povoleno vejít). Na plošném nošení těžce prodyšných respirátorů a roušek je parádní i to, že zvyšují stres nejen psychický (neustále kolem sebe vidíte lidi bez tváře a připomíná se vám "vražedná epidemie"), ale i stres fyzický. Dlouhodobé snížené okysličení krve a vyšší množství vdechovaného CO2 samozřejmě zdraví moc neprospěje, stejně jako omezení normálního odstraňování odpadních látek, 0

Červenáček které skrz normální dýchání probíhá. Rouška sama se stává zdrojem plísní a bakterií je taky super. Prostě - perfektní pomůcka pro zhoršení zdraví a zvýšení stresu. A chce se to i po dětech. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

