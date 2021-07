https://cz.sputniknews.com/20210725/je-mi-smutno-takovy-uz-tady-nebude-eva-buresova-je-zdrcena-smrti-sveho-kolegy-15257620.html

„Je mi smutno. Takový už tady nebude.“ Eva Burešová je zdrcená smrtí svého kolegy

„Je mi smutno. Takový už tady nebude.“ Eva Burešová je zdrcená smrtí svého kolegy

Dnes jsme informovali o tom, že včera navždy odešel valašský zpěvák, herec a výtvarník František Segrado. Tato smutná zpráva zasáhla nejen veřejnost, ale také... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-25T14:24+0200

2021-07-25T14:24+0200

2021-07-25T14:24+0200

celebrity

eva burešová

vyjádření

zpěvačka

smrt

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1157/71/11577162_0:24:1200:699_1920x0_80_0_0_21fd8e9eabd534a83ff1096dc652b5a4.jpg

Život dává a život bere. To je bohužel koloběh života. Když však zemřel František Segrado, Evu Burešovou tato informace velmi zasáhla, jelikož šlo o osobnost, ke které vzhlížela.Následně herečka a zpěvačka pokračovala tím, že měla tu čest potkat se s dotyčným osobně, a dokonce s ním i vystupovat.A Burešová rozhodně není sama, komu bude tento zpěvák a herec chybět. I fanoušci byli touto ztrátou velmi zarmouceni.Další dodávali, že jim to trhá srdce. „Je to hrůza. Letošní rok je hrozný,“ neodpustili si další.„Achjo, taky je mi z toho smutno. Ale než odešel, tak svůj talent rozdal těm, kteří si zaslouží vyniknout... A myslím, že tobě ho dal nejvíc,“ poznamenávali někteří.V komentářích navíc spousta lidí vyjadřovala upřímnou soustrast. „Je mi to líto. Hrozně krásně zpíval… Vždycky bude v našich srdcích,“ vzkazovali lidé na jeho adresu.Smrt Františka SegradoValašský zpěvák, herec a výtvarník František Segrado zemřel v sobotu 24. července. Na facebookovém profilu to uvedla režisérka Marta Gerlíková, která se zpěvákem spolupracovala.Segrado byl označován za renesančního člověka, jako textař a zpěvák čtyři desítky let účinkoval v nejrůznějších hudebních skupinách, znám byl také svou účastí v projektech Petra Hapky a Michala Horáčka. Své první sólové album dokončil v téměř 60 letech.František Segrado zpíval se skupinou Dobrohošť, hostoval také u Irish Dew a Čechomoru. V roce 2003 nazpíval dvě písničky pro společné album Michala Horáčka a Jardy Svobody Tak to chodí a od té doby s Horáčkem spolupracoval na několika projektech, vydali spolu i celé album Segrado (2014). Velký hit si také zazpíval se zpěvačkou Ewou Farnou. Pro seriál Vinaři natočili duet Víno je grunt. S Petrem Linhartem pak nazpíval píseň Kristýno! na Linhartovo album Rozhledna (2015). Hrál rovněž v několika filmech. Objevil se třeba v pohádce Tři bratři.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eva burešová, vyjádření, zpěvačka, smrt, instagram