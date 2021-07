Kolektivní imunity nikdy nedosáhneme, varuje imunolog. Očkování přitom lze nařídit změnou vyhlášky

„Mělo by to být otázkou širší odborné diskuze. Co se týká zdravotníků a povinnosti pro ně, mělo by být v jejich zájmu, aby se nechali očkovat. Jedině tak mohou efektivně chránit jak sebe, tak zranitelné skupiny obyvatel, o které pečují. Zároveň by je k tomu měli motivovat jejich zaměstnavatelé,“ vyjádřil se resort zdravotnictví k povinnému očkování.