Macron promluvil o protestech proti hygienickým propustkám: Bez závazků není svobody

Macron promluvil o protestech proti hygienickým propustkám: Bez závazků není svobody

Po celé Francii se 17. a 24. července konaly demonstrace proti rozšíření praxe zavádění hygienických propustek (zahrnujících buď osvědčení o očkování, negativní výsledek testu na koronavirus nebo potvrzení o prodělané nemoci) a povinné očkování zdravotnického personálu. Účastníci protestních akcí nazývají zavedená opatření „sanitární diktaturou“.„Žádná svoboda nemůže existovat bez závazků. Neexistuje taková svoboda, kdy nic nemusím. Je to fikce, lidé klamou sami sebe. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. To je založeno na vzájemné odpovědnosti,“ řekl Macron během návštěvy nemocnice na ostrově Tahiti (Francouzská Polynésie).Sdělil, že respektuje lidi, kteří pochybují o nutnosti očkování. „Respektuji pochybnosti. Myslím, že na pochybnosti je třeba odpovědět trpělivostí, přesvědčováním a doprovázením. A zároveň uvádím, že na protestních akcích jsou lidé, kteří jednají iracionálně, cynicky a uchylují se k manipulaci,“ zdůraznil Macron.Francouzský prezident vyzval ke sjednocení. „Budu v této práci klidně pokračovat, budu respektovat ostatní ... Naši spoluobčané by se dnes měli sjednotit, aby mohlo být očkováno co nejvíce lidí,“ naléhal prezident Francouzské republiky.Návrh zákona o hygienických průkazech a povinném očkování zdravotnického personálu prošel prvním čtením v Národním shromáždění a senát ho schválil s řadou pozměňovacích návrhů. V neděli by měla dokument projednat smíšená parlamentní komise.

