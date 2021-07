https://cz.sputniknews.com/20210725/monika-bagarova-na-instagramu-ukazala-stastnou-rodinku-vypada-to-ze-krize-se-opravdu-nekona-15255970.html

Monika Bagárová na Instagramu ukázala šťastnou rodinku. Vypadá to, že krize se opravdu nekoná

Monika Bagárová na Instagramu ukázala šťastnou rodinku. Vypadá to, že krize se opravdu nekoná

Česká zpěvačka Monika Bagárová zveřejnila na svém instagramovém profilu po dlouhé době společný snímek se svým partnerem Machem Muradovem a dcerkou Ruminkou... 25.07.2021

Bagárová a Mach čelili v poslední době spekulacím týkajícím se rozchodu, a tak zřejmě chtějí ukázat světu, že je u nich vše zalité sluncem a že to, co se mnohdy píše v médiích, je jen pouhá lež.Na snímcích jsou zachyceni všichni tři a opravdu jim to spolu moc sluší. To dokázali ocenit i fanoušci.A rozhodně nebyla sama: „Správně, aby nebylyzas kecy, že nejste spolu. Jste úžasní.“Další jim vzkazovali, že jsou opravdu nádherná rodinka.Do komentování se zapojil překvapivě ale i samotný Mach, který napsal: „Maminko, tobě to nějak sluší. Navždy.“Monika však byla sdílná a na další fotografii se pak zaměřila na outfit, který měla na sobě. Oblékla totiž dlouhou riflovou sukni, bílý crop top, zelenou kabelku a barevné boty. O její look se navíc zasloužila vizážistka Kamila Vilímková a o účes se postaral přední český hairstylist a wigmaker Martin Tyl ze salonu NEW YOU, který je známý jako kadeřník celebrit a uznávaný odborník v péči o vlasy.V komentářích pak zaznělo, jak je Monika krásná, nádherná a že vypadá jako princezna.Spekulace o rozchoduZmiňme, že veřejnost často spekuluje o tom, zda je to mezi Monikou a Machem opravdu tak růžové. Mnozí si totiž myslí, že to mezi nimi poslední dobou skřípe. Několikrát se tak objevily domněnky o krizi v jejich vztahu a nyní médii proletěly zprávy o tom, že se měl pár údajně rozejít. K celé věci se následně vyslovili oba z partnerů.Zároveň přiznala, že na sebe s Machem bohužel nemají tolik času, kolik by si přáli. Její přítel totiž dost často cestuje, a to kvůli práci i rodině, kterou má v Uzbekistánu.K celé věci se pak rozhodl vyjádřit i samotný Muradov, jenž uvedl, že lidé řeší to, co by nemuseli. Vyzval, aby si řešili raději své problémy a svůj život.Poznamenal také, ať lidé neřeší „nějaké s*ačky“ a ať ho a jeho ženu nechají být. „To se nedělá. Kdyby to byla alespoň pravda, ale tohle je opravu vymyšlená s*ačka. A opravdu hodně se to rozjelo. Je to lež, jsme spokojení. Díky Bohu, že je moje dcerka ještě malá a nerozumí tomu. Opravdu je to nesmysl a nechápu, proč to lidi dělají, co z toho mají,“ vzkázal jim.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Muradov se narodil v sovětském Tádžikistánu a pochází z rodiny tádžických Uzbeků. Střídavě žije v Praze, v uzbecké Buchaře a v nevadském Las Vegas. Za zmínku stojí, že Mach nyní bojuje ve střední váze a je první uzbecký zástupce v elitní americké profesionální soutěži UFC, taktéž první MMA bojovník na světě, jenž se stal členem The Money Teamu, atletické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora. V minulosti byl šampionem ve střední váze několika českých MMA organizací.

