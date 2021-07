https://cz.sputniknews.com/20210725/nejlepsi-napoje-ktere-pomahaji-vyhnout-se-priznakum-artritidy-a-bolesti-kloubu-15261265.html

Nejlepší nápoje, které pomáhají vyhnout se příznakům artritidy a bolesti kloubů

Příznaky artritidy mohou zahrnovat bolest kloubů, zánět a omezený pohyb, ale provedení několika změn ve vaší každodenní stravě by mohlo snížit riziko... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-25T23:57+0200

Revmatoidní artritida, která je odborně nazývána také arthritis rheumatica, patří mezi autoimunitní onemocnění, což znamená, že její základní příčina tkví v porušeném imunitním systému. Přesná příčina vzniku artritidy je ale stále neznámá. Revma, jak je lidově toto onemocnění také nazýváno, postihuje až 1 % populace.Artritida je vážný zdravotní stav, ale můžete snížit své šance na vypuknutí artritidy pitím určitých nápojů - a pravděpodobně je již máte doma.ČajČaj je jedním z nejvíce studovaných nápojů, pokud jde o jeho výhody pro pacienty s artritidou. Zelené, černé a bílé čaje jsou bohaté na polyfenoly – sloučeniny z rostlin, které mají silné protizánětlivé účinky. Nejvyšší hladiny polyfenolu najdete v zelených a bílých čajích.KávaU některých pacientů bylo zjištěno, že káva chrání před příznaky pakostnice. Tento nápoj obsahuje antioxidační polyfenoly, které pomáhají zbavit se volných radikálů v těle.Nadace Arthritis Foundation uvedla: „Obecně platí, že nejlepším pravidlem je pít kávu v mírném množství – maximálně jeden nebo dva šálky kávy denně".Sledujte obsah kofeinu a mějte na paměti, že nápoje s kávou a espresso, které jsou plné šlehačky a sirupů, způsobují raketový nárůst kalorií a cukru.Ovocná šťávaNěkteré ovocné šťávy podle expertů snižují riziko vznik artritidy. Pomerančové, rajčatové, ananasové a mrkvové šťávy mají vysoký obsah vitamínu C, který neutralizuje volné radikály. Zejména třešňová šťáva by mohla chránit před osteoartrózou.Vždy byste však měli pít ovocné šťávy s mírou, protože některé odrůdy mají vyšší obsah cukru.Voda„Pokud existuje kouzelný elixír, který se dá pít, je to voda,“ uvádí Arthritis Foundation.Hydratace je životně důležitá pro odvádění toxinů z organismu, což může pomoci v boji proti zánětu. Dostatečný přívod vody může pomoci udržet vaše klouby dobře namazané. Pitná voda před jídlem vám také může pomoci jíst méně, což podporuje hubnutí.

Červenáček S tím se dá celkem souhlasit. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅

