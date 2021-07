https://cz.sputniknews.com/20210725/nevite-co-s-cuketami-mame-pro-vas-nekolik-tipu-na-levna-snadna-zdrava-a-navic-i-dietni-jidla-15248613.html

Nevíte co s cuketami? Máme pro vás několik tipů na levná, snadná, zdravá a navíc i dietní jídla

Nevíte co s cuketami? Máme pro vás několik tipů na levná, snadná, zdravá a navíc i dietní jídla

Pakliže jste zastáncem principů zdravého stravování, cukety by rozhodně neměly chybět ve vašem jídelníčku. Navíc je teď jejich sezóna. Tento jednoduchý, zdravý... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-25T08:37+0200

2021-07-25T08:37+0200

2021-07-25T08:37+0200

zdraví

recept

maso

zelenina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/15248978_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9643c95bce9f760577336a691b9416f6.jpg

Cukety se hodí k přípravě příloh, polévek, dezertů, ale i samostatných jídel. Můžete je jíst ke snídani, obědu nebo večeři. Dnes se s vámi podělíme o recepty na placičky z cukety a plněné cukety s masem.Co budete potřebovat na přípravu placiček?Dvě středně velké cukety. Lepší bude sáhnout po mladších, nakolik je nebudete muset loupat. Cukety nastrouhejte a vylijte šťávu, kterou pustí. Dále budete potřebovat dvě středně velká vejce a 8 polévkových lžic ovesných vloček. Ovesnými vločkami se v tomto receptu zaměňuje mouka. Právě to může snížit počet kalorií a udělá z jídla bohatý zdroj vlákniny.Dále můžete přidat mladou cibulku, petrželku, kopr, špenát – jednoduše to, co máte rádi. Pak vše nadrobno nakrájejte. Přidejte sůl a pepř podle vaší chuti.K nastrouhaným cuketám přidáme vejce, vločky a nakrájené natě. Všechno dobře promícháme a přidejte oblíbená dochucovadla. Opékejte z obou stran na pánvičce.Když si přeci jen nemůžete odpustit maso, máme pro vás další zajímavý recept na cukety plněné masem, rajčaty a sýrem, který určitě ocení každá hospodyňka.Co budete potřebovat?Jak na to?Zeleninu očistěte, vezměte cibuli a nakrájejte na kostičky, sýr a česnek nastrouhejte.Rozdělte cuketu na dvě půlky, odstraňte semínka a namočte ve vodě. Mezitím na pánvičce opražte cibuli, za pár minut přidejte česnek, pak mleté maso a restujte asi deset minut. Poté přidejte rajčata, petrželku a duste ještě pět minut. Přidejte sůl a pepř.Pak naplňte cukety připravenou nádivkou a spojte obě půlky cukety. Cuketu posypte sýrem a přikryjte naolejovaným alobalem. Dejte do rozehřáté trouby na 180 stupňů a zapékejte 45 minut.Dobrou chuť!

https://cz.sputniknews.com/20210716/tak-tento-naprosto-univerzalni-recept-na-omeletu-musite-vyzkouset-15158069.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recept, maso, zelenina