Polonahá Bendová podle fanoušků získala recept, jak nestárnout. Označují ji za bohyni

Česká herečka a moderátorka Alice Bendová opět provokuje. I když nedávno prohlásila, že se svým tělem není 100% spokojená, zřejmě to nebude tak úplně pravda... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Fanoušci této obdařené krásky zajásali. Na sociální síti se totiž opět ukázala v celé své kráse, a to v plavkách.Na fotografii je přitom zachycena v bazénu, ve slunečních brýlích a dvoudílných barevných plavkách. A vypadá to, že tento její letní outfit sklidil velké ovace.A další byli podobného názoru: „Bezva fotka a pěkný plavky.“Podle mnohých je Alice stále kočka a mnozí se dokonce nechali slyšet, že je to bohyně. V komentářích se také uvádělo, že je nádherná a krásná.Pár ženám ale přišla až moc hubená: „Nějaká hubená, ne, Aličko?“Některé ženy přitom podotýkaly, že kdyby se nechaly zvěčnit tak, jako Alice, výsledek by určitě nebyl tak krásný: „Kdybych se takhle fotila já, tak až bych vydechla, vznikla by vlna tsunami. Jdu to zkusit. Napíšu, co na záplavu říkali sousedi. Jsi krásná, prostě moje ségra, no.“Alice BendováAlice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, ale i přesto patří Bendová k nejvíce sexy českým herečkám, na které čas zřejmě neplatí.Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.

