Problémy českých hráčů na letních olympiádě: Perušič s Schweinerem v pondělním zápase nenastoupí

Letní olympijské hry, které se letos konají v Tokiu, se neobešly bez komplikací pro české sportovce. Problémy zažívají čeští beachvolejbalisté, zejména pak... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Dle nových zpráv dotyčným bohužel hrozí, že do soutěže v Tokiu vůbec nezasáhnou. Perušič, u něhož se nákaza prokázala minulou neděli,totiž potřebuje pro ukončení izolace dva negativní testy.Z toho mimo jiné vyplývá, že první zápas a začátek turnaje tak čeští hráči nestihnou. Naděje na další zápas ale stále je. Již večtvrtek 29. července by se totiž mělo hrát utkání proti Mexičanům.Zmiňme, že před pár dny Perušič uvedl, že málehký průběh, který mu sice nepůsobí velké potíže, ale na žádnou fyzickou aktivitu se rozhodně necítí. „Některé symptomy už se lepší, nezbývá doufat, že to tak bude pokračovat,“ poznamenal tehdy.Schweiner je na tom ale lépe než Perušič, jelikož obdržel povolení trénovat s koučem Andreou Tomatisem ve dvojici na písku.Perušič také v jednom z rozhovorů prozradil, že je velmi těžké se s japonskými organizátory domluvit a komunikovat. Za prakticky nemožné sportovec označil také získání písemné informaceo výsledku testu od japonských zdravotníků.Na psychické pohodě mu prý nepřidává ani to, že musí být neustále zavřený na pokoji v hotelu Nice Day. „Pobyt zde je opravdu bez možnosti jakéhokoliv kontaktu, pokud zrovna nenatrefíte na někoho z dalších pozitivních 'zombie', kteří se bezduše doploužili pro jídlo do přízemí,“ řekl Perušič a dodal, že informace dostává skrze interní rozhlas ve stropě.Beachvolejbalisté však nejsou jediní Češi, kteří na olympiádě přišli osvé starty kvůli pozitivnímu testu na covid-19. Jako další zmiňme například cyklistu Michala Schlegela, stolního tenistu Pavla Širučka a plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou, která měla hrát s Barborou Hermannovou.

