https://cz.sputniknews.com/20210725/slovensky-parlament-schvalil-vyhody-ockovani--vcetne-ustupku-hnuti-sme-rodina-15254785.html

Slovenský parlament schválil výhody očkování včetně ústupků hnutí Sme rodina

Slovenský parlament schválil výhody očkování včetně ústupků hnutí Sme rodina

V neděli ráno návrh ministra zdravotnictví Vladimira Lengvarského konečně prošel parlamentem, přičemž 77 přítomných poslanců hlasovalo pro jeho schválení, 55... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-25T11:46+0200

2021-07-25T11:46+0200

2021-07-25T11:46+0200

slovensko

koronavirus

opatření

zákon

parlament

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/585/30/5853003_0:43:2048:1195_1920x0_80_0_0_e49df737dc2e37d2f117c3ffb353418e.jpg

Úřad pro veřejné zdraví Slovenské republiky bude moci při vytváření protipandemických opatření zohlednit digitální covid průkaz. Ten informuje o tom, zda byla osoba očkována proti covidu-19, měla negativní test nebo překonala onemocnění.Lengvarského návrh by umožnil očkovaným lidem volně navštěvovat různá zařízení, protože existuje jen malé riziko, že by mohli nakazit ostatní. Neočkované osoby by mohly přicházet do těchto zařízení pouze s testem, čímž by měly potvrdit, že nejsou infekční.Proti tomuto návrhu od samého začátku vystupovala koalice Sme rodina kvůli tomu, že by lidé museli pokaždé platit drahé testy, neboť bezplatná mobilní testovací zařízení přestala od 1. července fungovat. Podle předsedy koalice Sme rodina Borise Koláře nemůže být člověk ekonomicky ani jinak nucen k tomu, aby se nechal očkovat.Později se v koalici shodli na tom, že zákon projde, pokud stát proplatí lidem některé testy. V pátek strana opět změnila názor a poslanci hlasovali pro pokračování schůzky o víkendu. Během sobotní debaty se koaliční strany konečně dohodly.Právní předpisy hovoří o zavedení možnosti zohlednit očkování proti covidu-19 při přijímání protipandemických opatření ze strany Ústavu veřejného zdraví. Očkovaní lidé, ti, kteří překonali covid-19 a osoby s negativním testem by mohli využít „naplno“ služeb operátorů, které budou jinak omezeny v rámci antipandemických opatření.Parlament diskutoval o novele urychleným legislativním postupem. Novela zákona by měla platit ode dne publikace ve Sbírce zákonů. Prezidentka Zuzana Čaputová ji ještě nepodepsala.Protesty před parlamentemPřed Národní radou Slovenské republiky v Bratislavě se v sobotu konaly protestní akce proti opatřením vlády kvůli epidemii koronaviru. I dnes dopoledne se před slovenským parlamentem sešly stovky lidí. Na protest dohlíželi policejní těžkooděnci.Protestující před budovou parlamentu čekali, jak dopadne hlasování o novele. Protestujícím se nelíbí tato novela a požadovali, aby nebyla schválena. Kritizují vládu i poslance a tvrdí, že ti nerespektují jejich ústavní práva. Někteří používají slova jako občanská válka nebo očkovací fašismus. Mají dost testování a nošení roušek.

https://cz.sputniknews.com/20210724/slovensko-neockovani-lide-nebudou-platit-za-covid-testy-15253275.html

https://cz.sputniknews.com/20210724/pred-slovenskym-parlamentem-pokracuji-protesty-i-dnes-vchod-do-nr-sr-strezi-policie-15248220.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, opatření, zákon, parlament, slovensko