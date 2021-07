https://cz.sputniknews.com/20210725/tajfun-blizici-se-k-tokiu-muze-byt-prekazkou-v-poradani-olympiady-15254477.html

Tajfun blížící se k Tokiu může být překážkou v pořádání olympiády

Tajfun blížící se k Tokiu může být překážkou v pořádání olympiády

Hlavní meteorologická agentura Japonska varuje, že v Tokiu, kde byly v pátek zahájeny Olympijské hry, může dojít k velkým lijákům se silným větrem následkem... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Ve chvíli, kdy se přiblíží k Tokiu, může tlak ve středu tajfunu činit 990 hektopascalů, rychlost větru ve středu cyklonu může dosáhnout 20 metrů za sekundu a při poryvech až 30 metrů.Agentura Kyodo předtím informovala, že v případě přiblížení tajfunu může být harmonogram soutěží změněn. V úterý 27. července se mají v Tokiu konat plavecké závody na volné vodě a v plavání z programu triatlonu.Podle předpovědí může do tohoto dne v regionu Kant, kde se nachází japonské hlavní město, spadnout až 150 mm srážek. Není rovněž vyloučeno zesílení větru na 20-24 metrů za sekundu a také vysoké vlny na moři.V belgických oblastech postižených záplavami se znovu spustily lijákyV Belgii znovu zuří nečas v okresech postižených před více než týdnem silnými záplavami. Agentura Belga News Agency v sobotu 24. července informovala, že ve městě Dinant (provincie Namur) 90 km jihovýchodně od Bruselu byl železniční přejezd zablokován automobily, které byly strženy proudy vody.Podle zprávy společnosti Infrabel byla doprava pozastavena již po prvním útoku živlu. Belgická veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost RTBF informovala, že se obnovení dopravy bylo plánováno na 9. srpna.RTBF informuje, že hladina vody začala rychle stoupat na trati směrem k Philippeville (provincie Namur) přibližně v 19:30-20:00 SELČ. Proud vody odnášel auta, vytrhával dlažební kostky, táhl za sebou asfaltové desky. Intenzita deště naštěstí docela brzy klesla.Špatné počasí se vrátilo i do České republiky. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před silnými bouřkami. Ty se mají přihnat v neděli 25. července a budou doprovázeny prudkým větrem o rychlosti až 70 km za hodinu, mocnými lijáky (asi 50 mm srážek) a místy také kroupami. Hydrometeorologický ústav to uvádí na svém portálu.Varování platí od nedělních 15:00 do pondělních 06:00 pondělí pro celé území republiky.Meteorologové připomněli, že silné deště mohou způsobit intenzivní odtok vody ze svahů, částečné zaplavení budov a pozemních komunikací. Řidiči by měli brát v úvahu pravděpodobnost nepříznivých povětrnostních podmínek a chodci být opatrní před blesky. Obyvatelé byli rovněž vyzváni, aby zavřeli okna, připevnili nebo odstranili lehké předměty z balkónů a zahrad.

