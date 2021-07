https://cz.sputniknews.com/20210725/tokijska-olympiada-ceske-tenistky-dobyvaji-japonske-kurty-a-vubec-na-tom-nejsou-spatne-15255446.html

Tokijská olympiáda: české tenistky dobývají japonské kurty a vůbec na tom nejsou špatně

Tokijská olympiáda: české tenistky dobývají japonské kurty a vůbec na tom nejsou špatně

Velmi nabitý program mají v neděli čeští tenisté v Tokiu. Kvitová porazila Italku Paoliniovou, Plíšková vyhrála nad Francouzkou Cornetovou. Jedničky čtyřhry...

Za zmínku stojí, že Plíšková a Vondroušová hrají společně poprvé, premiéru hrály proti Číňankám Čeng Saj-sajové a Tuan Jing-Jingové. Karolína s Markétou nestrávily na kurtu ani hodinu a po setech 6:2 a 6:1 vyprovodily z turnaje čínskou dvojici Tuan, Čeng.Na vítězky tohoto zápasu čeká nejspíše kanadský pár Dabrowski, Fichmanová.Plíšková již dříve smetla Alizé Cornetovou z Francie, se 66. hráčkou světa si poradila 6:1 a 6:3.Ve druhém kole se utká se Španělkou Carlou Suárezovou.Poté, co v pátek při zahajovacím ceremoniálu obstála v roli české vlajkonošky, zvládla Petra Kvitová i vstup do tenisového turnaje. Porazila Italku Jasmine Paoliniovou 6:4 a 6:3. Ve druhém kole ji čeká Belgičanka Van Uytvancková.Již prověřená dvojice Krejčíková/Siniaková je pro Česko velkou medailovou nadějí. Vyrazily jasným vítězstvím 6:2 a 6:1 proti Hsieh Jü-čche a Hsu Čche-jü z Tchaj-wanu.Jediný český zástupce v mužském turnaji Tomáš Macháč se v prvním kole utká se Joaem Sousou z Portugalska. Pokud Portugalce porazí, může pak ve druhém kole narazit na Argentince Schwartzmana.Olympijské hry 2021 s označením Tokio 2020 se konají od 23. července do 8. srpna 2021. Letní olympiáda probíhá bez diváků a v akci je 115 českých sportovců.

