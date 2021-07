https://cz.sputniknews.com/20210725/trump-prohlasil-ze-zastavil-nord-stream-2-15258069.html

Trump prohlásil, že „zastavil“ Nord Stream 2

Trump prohlásil, že „zastavil“ Nord Stream 2

Bývalý americký prezident Donald Trump opět prohlásil, že „zastavil“ plynovod Nord Stream 2, ale současný prezident Joe Biden jej schválil. 25.07.2021, Sputnik Česká republika

„Zastavil jsem ho ..., ale on schválil největší plynovod na světě, který vede z Ruska do Německa, a my přece musíme Německo bránit,“ řekl Trump během svého vystoupení v Arizoně.„Vycházím s Putinem, protože je to dobré, vycházím s ním, on vychází se mnou, ale nikdo nebyl vůči Rusku tvrdší než já,“ řekl Trump.Prohlásil také, že německé kancléřce Angele Merkelové řekl, že s plynovodem bude „skoncováno“.„Zeptal jsem se: my utrácíme miliardy dolarů, abychom vás ochránili před Ruskem, a vy platíte miliardy a miliardy dolarů za energii z Ruska. Co to sakra je?“ prohlásil Trump.USA již dříve uvedly, že se rozhodly neuvalit sankce na německou společnost provozující plynovod, i když nadále považují jeho výstavbu za „špatný nápad“. Později vydaly Spojené státy a Německo společné prohlášení, že budou podporovat energetickou nezávislost Ukrajiny, která by po dokončení Nord Stream 2 mohla přijít o finanční prostředky z tranzitu ruského plynu.Ruská federace opakovaně vyzývala, aby Nord Stream 2 nebyl zmiňován v souvislosti s jakoukoli politizací, neboť se jedná o komerční projekt, který je přínosný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii. Kromě toho Moskva opakovaně uváděla, že plynovod bude dostavěn. Moskva zdůraznila, že dohoda o tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu zůstane v platnosti po celou dobu její platnosti, ale ani po jejím ukončení Moskva nemá v úmyslu odmítat ukrajinský tranzit.Ukrajina pohrozila Rusku pomstou na Nord Stream 2Dohoda mezi USA a Německem o Nord Stream 2 nezastaví Kyjev v boji proti ruskému plynovodu, prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.Ministr je přesvědčen, že německo-americká dohoda „není koncem historie“. Podle něj má Kyjev vůči západním partnerům ohledně realizace této dohody mnoho otázek.Washington a Berlín podepsaly dohodu o Nord Stream 2. Německo se zavázalo, že bude od Bruselu požadovat sankce proti Moskvě, pokud ta bude využívat vývozu energie jako nástroj vlivu na evropské státy. V dokumentu se také konstatuje, že k realizaci projektu je nutné zajistit pokračující dodávky surovin z Ruska přes Ukrajinu po roce 2024.Společnost Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu s kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti plynovodu aktivně vystupují USA, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v Evropské unii, a také Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského paliva.Moskva opakovaně vyzývala k tomu, aby otázka výstavby plynovodu nebyla politizována, protože Nord Stream 2 je výlučně komerční projekt, který je výhodný i pro Brusel.

