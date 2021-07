https://cz.sputniknews.com/20210725/turecku-se-nelibi-novy-francouzsky-protiextremisticky-zakon-marginalizujete-muslimy-zni-z-ankary-15264307.html

Turecku se nelíbí nový francouzský protiextremistický zákon: Marginalizujete muslimy, zní z Ankary

Úřad tureckého prezidenta se tvrdě ohradil proti zákonu, který v pátek přijal francouzský parlament. Podle ředitele komunikačního úřadu Fahrettina Altuna tím... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Altun v sobotu na Twitteru napsal, že se Francie tímto zákonem vzdaluje od hodnot volnosti, rovnosti a bratrství. Naopak novým zákonem, který má pomoci v boji proti extremismu, zasahuje do života náboženských menšin.Dále poukázal na to, že v evropských zemích roste počet útoků na zástupce muslimské menšiny.Francouzský parlament takzvaný zákon proti separatismu schválil tento pátek. Jeho cílem je boj proti extremismu a „posílení republikánských principů“.Legislativa je mimo jiné namířena proti šíření nenávisti na internetu, vynuceným sňatkům, zaměřuje se na větší transparentnost financování náboženských obcí a zajišťuje, aby územní samosprávy měly přehled o počtu mešit a modliteben na svém území. Dále zákon zakazuje polygamii nebo nucené sňatky, vydávání certifikátů potvrzujících panenství či politická shromáždění v náboženských budovách.Kromě toho zákon ukládá povinnost, aby děti od tří do 16 let fyzicky navštěvovaly vzdělávací zařízení. Tento bod zejména cílí na fundamentalistické rodiny, které své děti, v první řadě dívky, vzdělávají mimo francouzské školy. Mnohým kritikům to ale vadí.Ačkoli nejkontroverznější návrh, který zakazuje ženám zakrývat si tvář, neprošel, levicová opozice se proti zákona tvrdě postavila. Několik stran již pohrozilo, že se hodlají obrátit na Ústavní radu (ekvivalent ústavního soudu).Lídr strany Nepoddajná Francie, europoslanec Jean-Luc Mélenchon, označil zákon za „protirepublikánský“ a „antiislámský“. Mimo jiné kritizuje, že zavádí „nejasný a prázdný koncept: sepraratismus“.Návrh zákona prosadil francouzský prezident Emmanuel Macron a ministr vnitra Gerald Darmanin po sérii teroristických útoků. Jednalo se především o vraždu středoškolského učitele Samuela Patyho v říjnu 2020 a útok v bazilice v Nice tentýž měsíc.Macron tehdy útoky odsoudil stejně jako i „separatistickou ideologie“. Jeho komentáře ovšem vyvolaly nevoli v Turecku. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se Macron snaží kontrolovat menšiny migrantů v Evropě prostřednictvím smyšlených konceptů. Letos turecký lídr obvinil západní země z toho, že zavírají oči nad rostoucími protiislámskými náladami.

Simo Häyhä Turecko jako vzorový pilíř islámské demokracie z hlediska přístupu je Kurdům a a rménům je opravdu tím správným mentorem, který může někoho poučovat z nedodržování principu volností 😆. Turecko je podobný hnus jako Rusko. Časy attaturka jsou pryč a nyní je to islámská fundamentalistická země. 1

Červenáček Mně se zase nelíbí Erdogan. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

