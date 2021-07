https://cz.sputniknews.com/20210725/tyto-zavery-budou-mit-dopad-na-rozpocet-novy-sef-hasicu-poukazal-na-nutne-zmeny-po-nicivem-tornadu-15264926.html

Tyto závěry budou mít dopad na rozpočet. Nový šéf hasičů poukázal na nutné změny po ničivém tornádu

Nový ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček poskytl obsáhlý rozhovor portálu Novinky.cz. V něm promluvil o tom, jaké nedostatky tato záchranná... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Hasiči už se pomalu, ale jistě, stahují z míst postižených tornádem. Dle Vlčka je nyní prostor pro stát a samosprávy, aby se podílely na obnově zasaženého území.Dotyčný přitom podotkl, že aktuálně již probíhá zhodnocení zásahu v rámci celé situace. Budou se vyhodnocovat jednotlivé fáze této mimořádné události – od prvotního nasazení, procesu evakuace, záchrany až po fázi likvidačních prací.Vyslovil se také k výcviku hasičů. Podle jeho slov jsou sice vycvičeni, aby se vyrovnali s celou škálou mimořádných událostí, ale myslí si, že by bylo odvážné říct, že jsou reálně připraveni na všechny typy zásahů.Podotkl, že na jižní Moravě bylo v červnu kvůli tornádu nasazeno čtyři tisíce hasičů. Zároveň však vyzdvihuje, že je potřeba si uvědomit, že každá složka záchranného systému, včetně hasičů, má limity.Vlček ale velmi pozitivně vnímá spolupráci mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči, dokonce ji označil za výbornou.V neposlední řadě přišla řeč také na finance a sestavování rozpočtu. Vlček je totiž známý tím, že hlásal, že nechce škrty. Dle jeho slov zatím byla situace taková, že měli na investice ročně miliardu nebo miliardu a půl, což je dle něj žalostně málo. Z tohoto důvodu prý není dost možná ani uspokojivá obnova majetku a techniky.Podle něj tak bude důležité, aby se jim v tomto ohledu podařilo přesvědčit politickou reprezentaci, protože počty zásahů hasičů neustále rostou, k čemuž je potřeba i finanční zabezpečení. V tuto chvíli je totiž dle Vlčka situace taková, že není kde šetřit.Pokud jde o stavy hasičů, loni se je sice poprvé podařilo naplnit, ale dle Vlčka není vše tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Dle jeho vysvětlení totiž u menších obcí či měst stále jednoznačně platí potřeba posílit početní stavy.Do budoucna šéf hasičů vidí také velký potenciál v tom, že by hasiči mohli být využíváni i v oblastech, kde je např. zdravotnická záchranná služba zřizovaná kraji přetížená a hasiči by mohli pomoct systému ve chvíli, když dochází vlastně k velkým mimořádným událostem. To ostatně dle něj potvrdil i covid.Závěrem se Vlček zmínil také o tom, že by chtěl udělat dlouhodobou koncepci rozvoje hasičského sboru. Ta by měla dle jiného obsahovat také informace o používání a životnosti techniky, což on sám považuje za základ.

