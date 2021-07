https://cz.sputniknews.com/20210725/udaje-milionu-uzivatelu-socialni-site-clubhouse-unikly-na-internet-15259706.html

Údaje milionů uživatelů sociální sítě Clubhouse unikly na internet

Údaje milionů uživatelů sociální sítě Clubhouse unikly na internet

Hackeři zveřejnili na jedné z platforem příspěvek o prodeji téměř čtyř miliard telefonních čísel uživatelů sociální sítě Clubhouse. O úniku dat informoval... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle nejnovějších informací měli útočníci ve zprávě na fóru uvést, že mají v úmyslu prodat všechna data do 4. září a že nyní „hledají jednoho vážného kupce“. Za účelem prokázat takový únik dat, publikovali 83 milionů čísel.Podle Ruffa se na webu neobjevila pouze telefonní čísla lid lidí registrovaných na Clubhousu, ale také kontakty z jejich telefonů.Nejedná se přitom o první případ, kdy na této síti došlo k úniku citlivých údajů. Již v dubnu jsme informovali o tom, že osobní údaje 1,3 milionu uživatelů tétosociální sítě byly volně dostupné na internetu. Tehdy tato data obsahovala přihlašovací údaje, propojené účty z Twitteru a Instagramu a informace o počtu sledujících a těch, koho sledují, o datu vytvoření profilu, pozvánkách do „místností“ podle uživatelského jména apod.Připomeňme, že již dříve odborníci v oblasti digitální bezpečnosti radili, aby lidé při zjištění úniku osobních údajů změnili hesla, používali dvoufázové ověřování, a také, aby vyžadovali odstranění osobních údajů z veřejného přístupu.Sociální síť ClubhouseClubhouse je služba, která se pyšní více nežroční tradicí, avšak v Česku na popularitě získala teprve nedávno. Stojí za tím zčásti to, že aplikace pro Android zatím není k dispozici a také fakt, že vstup je pouze na pozvánky. Platforma je k dispozici pouze uživatelům operačního systému iOS a vyžaduje pozvání od již registrovaného uživatele, aby ji mohli používat.Jde o sociální síť určenoupro audio chat, která má podobu aplikace. Vyvíjí jifirma Alpha Exploration Co. V prosinci 2020 byla naceněna na téměř 100 milionů amerických dolarůa 21. ledna 2021 toto nacenění dosáhlo jedné miliardy dolarů.

