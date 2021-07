https://cz.sputniknews.com/20210725/uzivatele-twitteru-se-ptali-zda-by-musk-mohl-privest-hubble-zpet-na-zemi-odpoved-prisla-rychle-15251970.html

Uživatelé Twitteru se ptali, zda by Musk mohl přivést Hubble zpět na Zemi. Odpověď přišla rychle

Miliardář a zakladatel společností Tesla a SpaceX Elon Musk na Twitteru potvrdil, že hvězdná loď jeho společnosti by teoreticky mohla Hubbleův dalekohled... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Jeden uživatel Twitteru se podnikatele zeptal, zda by loď Starship teoreticky mohla přivést Hubble zpět, aby zachránila legendární dalekohled před zničením při návratu do atmosféry planety.„Mohla by Starship teoreticky vrátit Hubble a zachránit ikonickou kosmickou loď před budoucím destruktivním návratem? Potýkání se s výzvami a zajištění návratu, ale lidé se na tuto otázku hodně ptají!“ napsal na Twitteru Chris Bergin.„Samozřejmě,“ odpověděl mu Musk.Připomeňme, že nedávno Hubbleův vesmírný dalekohled plně obnovil práci a znovu posílá snímky na Zemi.Vědecká pozorování s pomocí Hubbleova přístrojů byla zcela zastavena 13. června tohoto roku kvůli poruše palubního počítače teleskopu, který je zodpovědný za provádění příkazů a odesílání dat na Zemi.Následné zkoumání diagnostických dat ukázalo, že příčinou poruchy byla porucha systému řídícího napájení celého počítače. První pokusy o obnovení jeho práce skončily neúspěšně, což donutilo vedení mise k zapnutí rezervních Hubleových bloků schopných plnit podobné funkce.Minulý týden NASA vyslala do Hubblea sadu příkazů, které přepnuly teleskop na záložní palubní počítač, jehož systém napájení funguje správně.Proces přepojení údajně trval 15 hodin, během nichž specialisté na Zemi předávali observatoři příkazy. Úspěšnost operace byla potvrzena 15. července a 17. července vesmírný dalekohled obnovil vědecká pozorování.Přístroj již na Zemi odeslal několik snímků pořízených po odstranění poruchy.Hubble je jedním z největších dalekohledů ve vesmíru, který funguje od roku 1990 a je zařazen na seznam velkých observatoří NASA. Hubble byl společně vytvořen týmem NASA a Evropské kosmické agentury (ESA). Plánované období odletu z oběžné dráhy je po roce 2030.

Pepa Adonis Nějak se tady nám rusáček nepochlubil s vypuštěním modulu Nauka po dvaceti letech čekání a rýsuje se další ruskej průser.... 😃😃😃 23

Simo Häyhä Žijeme ve světě kde mohou mít americké soukromé firmy lepší vesmírný program, než celé státy. Elon Musk a teď už i Jeff Bezos se můžou celému ruskému s čínskému vesmírnému programu jen smát🇺🇸🚀🛰️📡👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 6

Zprávy

cs_CZ

