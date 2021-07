https://cz.sputniknews.com/20210725/vystraha-pro-cele-cesko-hrozi-privalovy-dest-krupobiti-a-silny-vitr-15253691.html

Výstraha pro celé Česko: hrozí přívalový déšť, krupobití a silný vítr

Kromě teplot 23 až 30 °C se dají v neděli odpoledne očekávat i velmi silné bouřky. První dorazily už v sobotu večer, výstraha však platí i pro dny od neděle do... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

Sobota přinesla tropická vedra a navečer dorazily první přeháňky a bouřky. Od nedělních 15:00 do pondělních 06:00 se pak bouřky podle meteorologů objeví již na celém území České republiky a budou zřejmě silnější. Už teď ráno je oblačno a prší.V neděli tak naprší podle meteorologů až 50 milimetrů srážek, tedy 50 litrů na metr čtvereční. Mohou se rozvodnit menší toky a očekávají se kroupy, blesky a nárazy větru. Lze také očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě.„Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami,“ dodává ve výstraze.Experti radí zabezpečit okna a dveře, případně skleníky a volně položené předměty venku. Voda může při bouřce rychle stékat ze svahů a zatopit níže položená místa.Jak uvádí hydrometeorologický ústav, bouřky budou na území ČR i v první polovině příštího týdne. Výstrahy však budou v následujících dnech ještě upřesňovány.Počasí mění i olympijský programNepříznivé počasí není pouze českým problémem: organizátoři olympijských her v Tokiu musí již podruhé změnit program veslařské regaty kvůli tajfunu.Změny se dotkly i českých reprezentantů. V úterý měli o postup do finále bojovat Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na dvojskifu lehkých vah, teď je to čeká ve středu. Až ve čtvrtek poté nastoupí v semifinále C/D skifař Jan Fleissner. Zároveň byly přeloženy i dva finálové závody, posádky párových čtyřek mužů a žen budou o medaile bojovat až ve středu.

wwwbuerger.. Nebýt Sputniku, těžko by to lidi věděli... 0

Zdeno Už zase? 0

