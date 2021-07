https://cz.sputniknews.com/20210725/who-informovala-o-moznosti-zmizeni-v-nejblizsi-dobe-tri-druhu-rakoviny-15259463.html

WHO informovala o možnosti zmizení v nejbližší době tří druhů rakoviny

WHO informovala o možnosti zmizení v nejbližší době tří druhů rakoviny

Podle názoru expertů Světové zdravotnické organizace má lidstvo veškeré šance, aby v nejbližších desetiletích zvítězilo nad hned několika druhy rakoviny...

Očkování proti rakoviněMluvčí WHO Melita Vujnovičová prohlásila koncem května v projevu na Moskevském onkologickém fóru, že lidstvo za deset let rakovinu neporazí, ale určitě zvládne některé její druhy. Především se světové lékařství blíží k vítězství nad rakovinou děložního čípku, která je dnes považována za čtvrtou nejčastější u žen. Ročně je ve světě zaregistrováno přes 570 tisíc nových případů. A 7,5% úmrtí na zhoubné nádory připadá právě na tento druh rakoviny.Samotná tato choroba je přitom dost dobře prozkoumána, proti jejímu původci, viru lidského papilomu (HPV), byla vyvinuta bezpečná a účinná vakcína. Několik klinických testů a jednotlivých průzkumů ukázaly, že ženy, které byly očkovány touto vakcínou ve věku 12-13 let, neměly za deset let žádnou přednádorovou nebo nádorovou patologii děložního hrdla, což se nedá říct o jejich neočkovaných vrstevnicích.Vedlejší účinky prakticky nejsou. Velmi vzácně to byly neurologické symptomy. Například bolesti hlavy měly pouze čtyři ze sta tisíc očkovaných žen. Údaje o těžších následcích vakcinace, které se objevily v roce 2016, potvrzeny nebyly.Jako první začali očkovat dospívající dívky Australané v roce 2007. V roce 2017 již bylo dvakrát méně předrakovinových patologií a rakoviny děložního hrdla u žen ve věku 18-24 let, infikovanost virem se snížila téměř dvacetkrát, z 22,7 % na 1,5 %. Při takovém tempu by měla rakovina děložního hrdla zmizet úplně ze zeleného kontinentu do roku 2066.Příkladu Austrálie následovaly mnohé země, vakcinace proti HPV byla zařazena do národního kalendáře očkování 98 států.Avšak pouze vakcína nestačí, upřesňují ve WHO. Důležité je testovat dospělé na HPV a včas zjistit u žen předrakovinový stav a zhoubné nádory. Za prvé, tato rakovina se léčí, když je diagnostikována v raném stadiu. A za druhé je finančně výhodnější screening a léčení předrakovinového stavu (prekancerózy), než boj se zanedbanou onkologickou chorobou.Zbraň hromadného ničeníExperti z WHO se domnívají, že není za horami ani vítězství nad rakovinou plic. Ale pouze v případě úplného zřeknutí se kouření.Podle údajů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny jsou onkologické choroby plic na druhém místě v počtu onemocnění. Zvlášť na to trpí muži, 18 % úmrtí připadá u nich právě na tuto nemoc.Přičemž, jak spočítali experti WHO, 90 % těchto zhoubných nádorů by neexistovala, kdyby lidé nekouřili. Pouze v Evropě způsobí devět z deseti úmrtí, včetně předčasných, rakovina průdušnice, průdušek a plic v důsledku konzumace tabáku.Jde o to, že cigaretový kouř obsahuje přes 60 karcinogenů a nikotin potlačuje imunitní systém. Neméně nebezpečné jsou dnes populární elektronické a lehké cigarety (v jejich filtru jsou udělány dírky, které prý přispívají k očištění kouře od smol, nikotinu a jiných karcinogenů). První často způsobují vznik zhoubných nádorů, druhé jednu z nejagresivnějších forem rakoviny plic, adenokarcinom.WHO prohlašuje, že jsou potřebné státní programy proti kouření. Je třeba zvýšit daň výrobcům cigaret, zakázat kouření na veřejných místech.Hlavní je přestat pítExistují rovněž veškeré šance na vymýcení rakoviny jater. Za tímto účelem je třeba snížit konzumaci alkoholu.Experti WHO zjistili, že přes 740 tisíc případů onemocnění na rakovinu souviselo v roce 2020 s alkoholem. Téměř 76 % u mužů. Není to jenom rakovina jater (154 tisíc), ale také jícnu (189 tisíc, nejrozšířenější), dutiny ústní, tlustého střeva.Nejčastěji byla rakovina související s konzumací alkoholu diagnostikována v Mongolsku, 9,8 % z celkového počtu zhoubných nádorů. V zemích, kde jsou tradičně zakázány alkoholické nápoje, například v Kuvajtu, tyto nemoci prakticky neexistují.Další příčinou rakoviny jater jsou virové hepatitidy. Přibližně u 70 % nemocných s touto diagnózou je nalezen virus hepatitidy B. Ale proti této infekci existuje účinná a bezpečná vakcína. Experti sdělili, že vakcinace spolu se snížením konzumace alkoholu a včasným screeningem značně sníží počet případů rakoviny jater. A v budoucnu ji zcela zlikviduje.

