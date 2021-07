https://cz.sputniknews.com/20210725/zpevak-frantisek-segrado-zemrel-ve-veku-66-let-15254014.html

Zpěvák František Segrado zemřel ve věku 66 let. Zpíval i s Ewou Farnou

Valašský zpěvák, herec a výtvarník František Segrado zemřel v sobotu 24. července. Na facebookovém profilu to uvedla režisérka Marta Gerlíková, která se... 25.07.2021, Sputnik Česká republika

„Sbohem můj milovaný Dědečku,“ napsala na socialní šití režisérka a scenáristka Marta Santovjáková Gerlíková, která s hudebníkem natočila celovečerní rodinný film z Valašska Děda.Segrado byl označován za renesančního člověka, jako textař a zpěvák čtyři desítky let účinkoval v nejrůznějších hudebních skupinách, znám byl také svou účastí v projektech Petra Hapky a Michala Horáčka. Své první sólové album dokončil v téměř 60 letech.František Segrado zpíval se skupinou Dobrohošť, hostoval také u Irish Dew a Čechomoru. V roce 2003 nazpíval dvě písničky pro společné album Michala Horáčka a Jardy Svobody Tak to chodí a od té doby s Horáčkem spolupracoval na několika projektech, vydali spolu i celé album Segrado (2014).Velký hit si také zazpíval se zpěvačkou Ewou Farnou. Pro seriál Vinaři natočili duet Víno je grunt. S Petrem Linhartem pak nazpíval píseň Kristýno! na Linhartovo album Rozhledna (2015). Hrál rovněž v několika filmech. Objevil se třeba v pohádce Tři bratři.V roce 2016 se představil divákům i na plátnech kin v celovečerním rodinném filmu z Valašska Děda, pod kterým je Marta Santovjáková Gerlíková podepsána jako autorka námětu a scénáře a vedoucí produkce. Film vypráví o rázovitém valašském dědovi, k němuž přijíždějí na prázdniny na chalupu do Prlova vnuci z Prahy v podání Anny Čtvrtníčkové a Jáchyma Dimova. Snímek zároveň přibližuje historii, zvyklosti, řemesla, nářečí, přírodu a události na Valašsku. František Segrado se představil v hlavní roli dědy, ve filmu hraje také Petra Hřebíčková, David Suchařípa, Bolek Polívka, Kristýna Frejová a Petr Čtvrtníček.

wwwbuerger.. Jdu se obléct do černého a duševně jsem mu nablízku. 0

1

2021

