Babiš podal žalobu na Černošice kvůli řízení ke střetu zájmů

Babiš podal žalobu na Černošice kvůli řízení ke střetu zájmů

Český premiér Andrej Babiš podal žalobu na městský úřad středočeských Černošic. Portálu iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. 26.07.2021

Důvodem Babišovy žaloby je řízení o přestupku proti zákonu o střetu zájmů, které s ním vede černošická radnice kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Premiér žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podal v polovině května a požaduje zastavení přestupkového řízení.Přestupkové řízení v Černošicích pokračuje a radnice informace ke kauze zveřejňuje na webu úřadu. Minulou sobotu radnice zveřejnila, že si soud vyžádal k věci stanovisko. „Žalující Ing. Andrej Babiš podle žaloby považuje zahájení řízení na základě podnětu Transparency International – Česká republika o.p.s. ze dne 20. 1. 2021 za nezákonné,“ uvádí se na webu radnice.Dodala také, že stěžejním argumentem je to, že v kauze dochází k porušení zásady „ne bis in idem“, tedy „ne dvakrát o tomtéž“. Justice by tedy neměla posuzovat stejný případ dvakrát.Dodává se, že černošický úřad o přestupku z podnětu neziskové organizace Transparency International již v minulosti rozhodoval. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod Agrofert. Původně byla Babišova vyměřena pokuta 200 tisíc korun, na konci září 2019 ale nadřízený středočeský krajský úřad oznámil, že v přestupkovém řízení nebylo prokázáno spáchání skutku a řízení bylo pravomocně zastaveno.V letošním lednu se ale organizace Transparency International znovu obrátila na černošický městský úřad s tím, že disponuje novými důkazy. Proto Černošice zahájily nové přestupkové řízení.Babišova žaloba, kterou podal 14. května, by na řízení neměla mít vliv.Kauza Babiš x ČernošiceKauza se táhne již od srpna 2019, kdy úředníci dali Babišovi, který má trvalé bydliště v Průhonicích spadajících pod MČ Černošice, udělili pokutu 200 tisíc korun. Podle nich, ačkoli Babiš vložil holding Agrofert do svěřenského fondu, nadále ovládá společnosti Londa, Stanice O a Mafra.Úředníci vycházeli z toho, že premiér může ovlivňovat lidi ve svěřenském fondu a přes ně i chod společnosti Agrofert. Městský úřad přitom upozornil, že jedním z členů fondu je i premiérova manželka Monika Babišová.Premiér nato podal odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který mu vyhověl a řízení zastavil. Podle Krajského úřadu se nepodařilo prokázat, že by Babiš ve vztahu k uvedeným médiím ve střetu zájmů byl. Dále konstatoval, že černošičtí úředníci v kauze o střetu zájmů překročili hranici zákonného správního uvažování.To, že se Babiš nachází ve střetu zájmů, tvrdí kromě černošického úřadu i Evropská komise, která na jaře zpracovala auditní zprávu. Podle jejích autorů je zásadní, že Babiš jmenoval všechny vedoucí fondu a může je i odvolat. Stejně jako Městský úřad dospěli autoři auditní zprávy k závěru, že přes tyto vedoucí tak může ovládat firmy, které vložil do fondů.Nicméně Babiš trvá na tom, že dodržuje všechna zákonná opatření a ve střetu zájmů není.Kauzou střetu zájmů se bude nově zabývat Úřad evropského veřejného žalobce. Ten spolu s případem střetu zájmů Andreje Babiše z České republiky zatím převzal 12 trestních kauz spojených s hospodářskou kriminalitou, které mají negativní dopad na evropský rozpočet.

