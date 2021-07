https://cz.sputniknews.com/20210726/cesko-daruje-239-milionu-vakcin-tchaj-wanu-ukrajine-a-dalsim-zemim-jde-o-dohodu-uvnitr-eu-15277534.html

Česko daruje 2,39 milionu vakcín Tchaj-wanu, Ukrajině a dalším zemím. Jde o dohodu uvnitř EU

Již dříve se objevily zprávy o tom, že by Česká republika měla poskytnout nadbytečné vakcíny ostatním zemím. A tak se i stane. Vláda totiž rozhodla, že ČR do... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T23:04+0200

2021-07-26T23:04+0200

2021-07-26T23:04+0200

Za zmínku stojí, že je tento dar součástí dřívější dohody lídrů členských států Evropské unie, podle níž má EU darovat třetím zemím společně 100 milionů dávek vakcíny.Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v této souvislosti prozradil, že si ČR mohla v rámci evropského daru určit prioritní země, do nichž chtěla vakcíny poslat. Jsou mezi nimi například Ukrajina, Gruzie, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina, Mali, Thajsko či Bhútán. Po jednání vlády pak ministr upřesnil, že mimo evropskou iniciativu Covax jsou dary 250 tisíc očkovacích dávek pro Vietnam a 30 tisíc dávek pro Tchaj-wan.Vojtěch také potvrdil nákup, o němž dříve hovořil premiér Andrej Babiš. Slovensko má totiž od Česka odebrat z kvóty jeden milion dávek od firmy Pfizer/BioNTech. Za tyto vakcíny ale zaplatí. Jde o vakcíny od dodavatele, u něhož má Česká republika objednáno asi 14 milionů dávek.Celkem Česko počítá s množstvím 23,9 milionu dávek za 8,5 miliardy korun, které si objednalo. Vojtěch ale uvedl, že země nebude schopná všechny vakcíny spotřebovat.Na základě údajů lze říci, že do konce června bylo do země dodáno všemi výrobci vakcín 9,6 milionu dávek. Ve třetím čtvrtletí je v plánu dodání 7,3 milionu vakcín a v posledním čtvrtletí roku 2021 pak tři miliony. A ani rok 2022 nebude nijak ochuzen o vakcíny, jelikož jen v prvním čtvrtletí zavítá do Česka milion dávek.V posledních dnech mnozí odborníci také spekulují o potřebné míře proočkovanosti. Uveďme, že k dosažení 70% proočkovanosti lidí nad 12 let by bylo zapotřebí ještě asi 6,4 milionu dávek vakcíny. A co se týče hypotetické stoprocentní proočkovanosti, pak by bylo třeba dalších nejvýše 7,4 milionu dávek.Zároveň je důležité zmínit, že podle ministra zdravotnictví bude v republice, nehledě na výše uvedený štědrý dar a prodej vakcín, na podzim dostatek očkovacích látek.Pokud se zaměříme na přeočkování, o kterém se také poslední dobou hodně diskutuje, ministr zmínil „dynamickou situaci“, kdy se různá expertní stanoviska vyvíjejí a mění.„Zatím nikdo přesně neví,“ uvedl a dodal, že k takovému kroku klidně může v určitém okamžiku dojít. Zatím však není schopen říci, kdy to bude a za jakých podmínek.Reakce Pavla FischeraNa situaci s vakcínami velmi pohotově zareagoval politik a senátor Pavel Fischer. Ten si neodpustil poznámku také o ruské očkovací látce Sputnik V.Na jeho rýpanec však vzápětí začali reagovat samotní uživatelé sociální sítě. Mnozí z nich se snažili Fischerovi připomenout, proč vlastně ČR původně nákup Sputniku V zvažovala.Někteří zase reagovali na přebytky vakcín, což nepovažují za dobrou věc.

❌➗➖➕ Počítám že ten český sajrajt v čínském Tchaj-wanu nikdo ani nechce, protože Čína o proti ČR bravurně vyřešila covid pandemii. Asi to je jenom trapný vtip 🤩🤩🇨🇳👍👍👍👍👍👍 22

Vladimír Štumpa Tchaj-wan že by neměl dost peněz na vakcíny ? U Ukrajiny se tomu nedivím - fašistický stát podporuje fašistický stát. To dělá i K. Olinka nedebil. Podporuje Ukrajinu, hlavně Kyjev.🥀🌹 🍒 2

