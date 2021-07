Česko má podle iniciativy EU darovat zbytečné vakcíny třetím zemím. Vláda rozhodla, kam je pošle

https://cz.sputniknews.com/20210726/cesko-ma-podle-iniciativy-eu-darovat-zbytecne-vakciny-tretim-zemim-vlada-rozhodla-kam-je-posle-15266655.html

Premiér Andrej Babiš na sociální síti oznámil, že na dnešním zasedání projedná vláda plán na darování zahraničním zemím těch vakcín proti covidu-19, které...

Lídři členských států EU se na darování vakcín shodli na květnovém jednání Evropské rady. Podle prohlášení Babiše má ČR v současné době dostatek vakcín, proto může podle něj čtvrt milionu dávek darovat Vietnamu. 20 tisíc by podle plánu české vlády mohl dostat Tchaj-wan.Tento návrh dnes předloží vládě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na zasedání se také bude projednávat možnost toho, aby si Slovensko místo ČR z české kvóty odebralo jeden milion dávek od firmy Pfizer-BioNTech a zaplatilo za ně. ČR má nyní objednáno 23,9 milionu dávek této vakcíny za 8,5 miliardy korun.Jak uvádí portál lidovky.cz., k dosažení sedmdesátiprocentní proočkovanosti obyvatelstva by bylo potřeba ještě asi 6,4 milionu dávek vakcíny. Již do konce června by do ČR mělo být dodáno všemi výrobci vakcín 9,6 milionu dávek za 14,1 milionu a do konce roku ještě více než 10 milionů. Také v roce 2022 dorazí v prvním čtvrtletí milion dávek, další neupřesněné množství bude i ve druhém čtvrtletí.V rámci aktivní očkovací kampaně Babiš oznámil otevření dalších očkovacích míst bez předchozí registrace v Ústí nad Labem, Hradci Králové a Olomouci. Celkově Babiš pokládá vládní projekt očkovacích center bez registrace za úspěšný.Poznamenal také, že se od 12. července nechalo jen v obchodním centru na pražském Chodově naočkovat 12 000 lidí.Celkem je v Česku 325 očkovacích míst, z toho 21 bez předchozí registrace. Vznikají také mobilní týmy, které nabízejí očkování lidem v místě bydliště.Epidemiologové o očkováníVe vysílání pořadu CNN Prima NEWS epidemiolog z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran konstatoval, že zatím není jasné, čeho chce vláda v boji proti koronaviru dosáhnout. Je cílem úplně zabránit nákaze, nebo pouze hospitalizaci a úmrtí? Vakcíny mají podle něj především zabránit těžkému průběhu covidu-19 a úmrtím. Z tohoto důvodu proočkování 80 % populace, což je nutné pro dosažení kolektivní imunity, považuje za zbytečné.„Zde bychom měli docílit proočkovanost blížící se 100 %. Budou znovu umírat, pokud je neproočkujeme,“ poukázal Beran.Dále se postavil proti tomu, aby se očkovaly děti do šesti let. „Nejprve je třeba dostatečně proočkovat lidi starší 55 let,“ zopakoval. Zároveň nesouhlasí s tím, aby si děti ve školách zakrývaly dýchací cesty v případě, že se hospitalizace s covidem bude vyvíjet příznivě. Měly by se ale testovat.Opačného názoru je imunolog Václav Hořejší, který v rozhovoru pro Blesk Zprávy uvedl, že očkování by mělo být pro všechny povinné. Jinak kolektivní imunity nebude možné dosáhnout. Zároveň ale podotkl, že nevěří, že se vláda k povinnému očkování odhodlá.

Zdeno Pravdepodobne preto tlačia na ľudí aby sa očkovali tak ako na Slovensku. Končí respiračná doba. 0

Karel Novak Nejhezčí muž ruska vladimir vladimirovic Putin taky tlačí na lidi, aby se očkovali 0

