Choť Petra Fialy vychválila svého muže až do nebes: Je zručný, není suchar a líbí se mi na něm vše

Choť Petra Fialy vychválila svého muže až do nebes: Je zručný, není suchar a líbí se mi na něm vše

I když je předseda ODS Petr Fiala veřejně známou osobností, své soukromí si poměrně dobře střeží. Málokoho si do něj tedy pustí. Nicméně, portálu Blesk.cz se... 26.07.2021

V rozhovoru se manželka kandidáta na premiéra za koalici SPOLU rozpovídala o tom, že je její muž domácí kutil, skvělý otec a prozradila, zda je opravdu takový „suchar“, jak si o něm mnozí myslí.Hned v úvodu Fialová vyslovila svůj názor na to, že někteří politici rádi zapojují svou rodinu do kampaně. Ona se však do žádné kampaně zapojit nehodlá a zdůrazňuje, že kampaň dle jejího mínění dělají lidé, kteří do té politiky jdou, kteří kandidují. Prozradila ale, že na daný rozhovor přistoupila z části i proto, že je její muž nyní kandidátem na premiéra.Řeč přišla také na to, zda Fialová svému muži v kampaních nějak radí. Na tento dotaz odpověděla, že ne, jelikož se kampaň koncipuje na úrovni stran… Dříve mu však radila v tom, jak působí při mediálním vystupování a co by měl případně změnit.A i když se Petr Fiala často obléká velmi formálně a vídáme ho především v oblecích, podle jeho ženy to určitě neznamená, že by byl suchar.To však není vše. Jana Fialová vyzdvihla také další plusy a dovednosti svého manžela. Dodala, že je velmi pečlivý a že se vždy snaží přijít domů na čas, jak slíbí. Dle jejích slov se tak na něj lze spolehnout i v drobnostech.Málokdo by možná také čekal, že je Fiala i manuálně zručný. Oprav v domácnosti se prý nebojí.Naopak v kuchyni je spíše lepší strávník, než kuchař. Fiala však vyniká pokud jde o rodinu. Vždy byl prý vzorným a skvělým otcem tří dětí – dvou synů a jedné dcery.V neposlední řadě Fialová prozradila, čím jí její muž imponuje.Ke konci rozhovoru přišla řeč také na politickou kariéru jejího manžela. Fialová tak promluvila o tom, zda by si dokázala představit, že z jejího manžela bude premiér a ona se stane „paní premiérovou“.Závěrem dodala, že by její manžel byl „dobrým, slušným a důvěryhodným premiérem, který by dělal věci s rozmyslem a který by si stál za tím, co dělá“.

