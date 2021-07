https://cz.sputniknews.com/20210726/cina-vyzvala-usa-ke-zmene-krajne-nebezpecne-politiky-15269043.html

Čína vyzvala USA ke změně „krajně nebezpečné“ politiky

Čína vyzvala USA ke změně „krajně nebezpečné“ politiky

Čína vyzvala USA, aby napravily svoji „krajně nebezpečnou" politiku, aby nepovažovaly Čínu za potenciálního nepřítele, prohlásil náměstek ministra zahraničí... 26.07.2021

Shermanová vykonává 25. a 26. července návštěvu v Číně, schůzka diplomatů se konala v Tchien-ťinu.„Základní příčina, proč se čínsko-americké vztahy dostaly do slepé uličky, spočívá v tom, že někteří v USA považují Čínu za eventuálního nepřítele<…> Celá americká vláda je mobilizována na zadržování rozvoje Číny, jakoby stačilo její rozvoj zadržet a budou vyřešeny všechny složité problémy USA, Amerika bude znovu veliká a její hegemonie může pokračovat. USA mluví o Číně pořád a všude, jako kdyby nebylo Číny, vůbec by neměly o čem mluvit. Vyzýváme USA změnit tuto velmi chybnou a krajně nebezpečnou politiku vůči Číně,“ prohlásil Xie Feng, kterého cituje zveřejněné prohlášení čínského ministerstva zahraničí.Čínský diplomat řekl, že se někteří američtí experti jasně vyslovili, že USA považují Čínu za eventuálního nepřítele a porovnávají ji s Japonskem za dob 2. světové války a se Sovětským svazem za studené války a chtějí pomocí démonizace Číny odpoutat pozornost obyvatel od nespokojenosti s vnitřní politikou, stavu ekonomiky a sociálních problémů, chtějí „svalit na Čínu vinu za velké strukturní rozpory“.Čínský diplomat také prohlásil, že „trichotomie USA o konkurenci, spolupráci a konfrontaci“ je trik pro oklamání veřejnosti s cílem vyvíjení nátlaku a zadržování Číny. „Když jsou nuceni žádat Čínu o pomoc, pak je třeba spolupracovat, kdežto USA ruší vztahy a blokují sankcemi ve sférách, kde mají převahu.„Kvůli zadržování Číny se nezastavují před konflikty a konfrontací. Chtějí pouze překonat problémy USA, myslí jenom na výsledky, jež potřebuje americká strana, chtějí mít jednostrannou výhodu. Jak je to možné v současném světě?“ prohlásil Xie Feng.Zdůraznil přitom, že čínská strana je ochotna hledat půdu pro spolupráci také při zachování rozporů, kdežto americká strana musí od základu změnit svůj kurs, vyjít vstříc čínské straně, zvolit cestu vzájemného respektování, spravedlivé konkurence a mírové koexistence.

