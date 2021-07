https://cz.sputniknews.com/20210726/evropska-komise-hrozi-cesku-soudem-duvodem-je-otazka-autorskych-prav-15277310.html

Evropská komise hrozí Česku soudem. Důvodem je otázka autorských práv

Evropská komise hrozí Česku soudem. Důvodem je otázka autorských práv

Evropská komise si posvítila na 23 členských států Evropské unie kvůli pravidlům o autorských právech. Těm nyní hrozí, že je požene k soudu, jelikož se... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T22:41+0200

2021-07-26T22:41+0200

2021-07-26T22:41+0200

česko

směrnice

vysvětlení

hrozby

česká republika

evropská komise

soud

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/303/17/3031745_0:126:2200:1364_1920x0_80_0_0_11a7db5b48f88bb26cf66222f4e86729.jpg

Zmiňme, že EK směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu považuje za důležitou, jelikož je jejím cílem zajistit rovné podmínky mezi kreativním odvětvím EU, jehož hodnota se pohybuje v řádu bilionů eur, a internetovými platformami jako Google a Facebook. Tato směrnice byla přijata již před dvěma lety.Pokud jde o Česko, do tamního právního prostředí má směrnici zavést novela autorského zákona, na níž dlouho pracovalo ministerstvo kultury. Má upravit prostředí jednotného digitálního trhu, zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a spravedlivou odměnu pro autory a mimo jiné snížit zisky internetových platforem na úkor tvůrců obsahu, s nimiž pracují. Novela byla kabinetem schválena 23. června, ale vypadá to, že do konce volebního období vlády tato norma už zřejmě nestihne projít celým legislativním procesem.Když se ale zaměříme na prohřešky zmiňovaných 23 států, Komise je nyní prostřednictvím zaslaných dopisů vyzývá, aby vzniklé zpoždění s pravidly vysvětlily. Jde o oficiální výzvu, která je prvním krokem v řízení o nesplnění povinnosti. Lhůta pro přijetí pravidel totiž vypršela již více než před měsícem a půl, tedy 7. června.Tato výzva se týká nejen České republiky, ale také Francie, Španělska, Itálie, Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, Dánska, Estonska, Řecka, Finska, Irska, Litvy, Lucemburska, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska, Švédska, Slovinska a Slovenska. Právě tyto země totiž patří mezi „provinilce“.Aby se země vyhnuly případnému soudu, musí odpovědět do dvou měsíců.Pokud však vysvětlení Komisi nezašlou, obdrží varování označované jako odůvodněné stanovisko. Dalším krokem by pak mohlo být postoupení věci evropskému soudu v Lucembursku.To však není vše, jelikož Komise má vůči 21 z těchto zemí (kromě Dánska a Švédska) další výtku. Žádá je i o vysvětlení ohledně toho, proč nedodržely lhůtu, do níž měly do svých vnitrostátních právních předpisů zapracovat směrnici o televizních a rozhlasových programech na internetu. I termín této lhůty vypršel na začátku minulého měsíce, a sice 7. června.

❌➗➖➕ Češi potřebují ještě šest let počkat, až ta USraelská demokratická diktatura ostatní země byrokraticky zardousí, jako to je už v Německu na pokraji občanské války a kolapsu. Proto i USraelci tak zběsile tiskají a "rozdávají" peníze, protože si myslí, že jim to nějak pomůže a lidi pro ně budou makat a že si takto Evropu udrží.. 🇩🇪🇪🇺👎🤮🚾🚾 8

Červenáček Polovojenský režim nebo už vojenský ? 🍒🥀🌹🏅🏅 0

2

česká republika

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

směrnice, vysvětlení, hrozby, česká republika, evropská komise, soud, eu