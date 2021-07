https://cz.sputniknews.com/20210726/hana-lipovska-se-pridala-k-volnemu-bloku-bude-kandidovat-do-snemovny-odstoupi-z-rady-ct-15267964.html

Lipovská míří do Sněmovny s Volným blokem. „Je pouhým manipulativním šiřitelem chaosu,“ zuří kavárna

Lipovská míří do Sněmovny s Volným blokem. „Je pouhým manipulativním šiřitelem chaosu,“ zuří kavárna

Členka Rady ČT Hana Lipovská povede Volný blok v Pardubicích. Vyplynulo to z víkendové pardubické konference hnutí, které ji potvrdilo do čela tamní krajské... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T12:23+0200

2021-07-26T12:23+0200

2021-07-26T12:44+0200

hana lipovská

kandidatura

čt

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1145/71/11457115_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0603046cee0eb7dfd307a25c17f990d2.jpg

„Je to výborná odbornice, která by byla bezesporu ozdobou každé kandidátní listiny,“ řekla serveru iDNES.cz předsedkyně Volného bloku Jana Volfová.Lipovská na pondělní tiskové konferenci oznámila, že na post radní ČT navzdory své kandidatuře až do voleb nerezignuje. Bude se ale zdržovat hlasování.Při kampani chce mluvit s lidmi po republice právě o České televizi a jejím hospodaření.Vedení přitom podle ní nepostupuje v souladu se Zákonem o České televizi.Připomeňme, že Volný blok je znám svými vyhraněnými názory k vládním proticovidovým opatřením. Hlavní tváří hnutí je poslanec Lubomír Volný. Na jihomoravské kandidátce je zase zpěvačka Ilona Csáková, na pražské pak bývalá politička a moderátorka Jana Bobošíková.Reakce na vstup Lipovské do Volného blokuRozhodnutí radní ČT, která již dříve vzbudila kontroverze svým chováním, vyvolala bouřlivou reakci na sociálních sítích.Hana LipovskáHana Lipovská je česká ekonomka, od května 2020 členka Rady České televize. V letech 2002 až 2010 vystudovala Gymnázium Blansko a následně v letech 2010 až 2015 obor hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Tam také pokračovala doktorským studiem a od roku 2017 působí jako asistentka na katedře ekonomie.Členkou Rady ČT je Hana Lipovská od loňského května. Počátkem letošního dubna obvinila ředitele ČT Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednala školení.Na Lipovskou v květnu podal trestní oznámení ředitel ČT Dvořák. Oznámení odůvodnil, že takovým způsobem chce hájit své dobré jméno a pověst. Podle jeho slov je důvodem to, že ho Lipovská označila za osobu, která představuje hrozbu pro její život. Lipovská to popírá a trestní oznámení považuje za způsob, jak nahlížet do cizího trestního spisu.Lipovskou do rady nominovala Česká biskupská konference (ČBK). Její předseda Jan Graubner minulý týden Lipovskou vyzval k rezignaci, protože podle něj její činnost v radě vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. Za Lipovskou se naopak postavil kardinál Dominik Duka.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hana lipovská, kandidatura, čt, volby