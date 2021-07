https://cz.sputniknews.com/20210726/havlicek-zuri-kvuli-zpackane-demolici-mostu-nad-d11-ministr-chce-penezity-trest-pro-vinika-15272287.html

Havlíček zuří kvůli „zpackané demolici“ mostu nad D11. Ministr chce peněžitý trest pro viníka

Havlíček zuří kvůli „zpackané demolici“ mostu nad D11. Ministr chce peněžitý trest pro viníka

Zdánlivě jednoduchá demolice mostu nad dálnicí D11 se zkomplikovala. Silničáři totiž v noci nestihli odklidit vybouraný materiál, a tak se původně plánované... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T16:15+0200

2021-07-26T16:15+0200

2021-07-26T16:15+0200

česko

karel havlíček

dálnice d1

zdržení

demolice

trest

doprava

most

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1076/86/10768698_0:319:2049:1471_1920x0_80_0_0_93010a8ac4d1f29cff0e946e47b0ad3d.jpg

Zmiňme, že dálnice D11 je na okraji Prahy uzavřena od sobotního dopoledne. Během pondělí měl být provoz obnoven, což se ale bohužel nepodařilo. Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Praha, která most bourá, vzniklé nepříjemnosti vysvětlila tím, že silničáři v noci nestihli odklidit vybouraný materiál. Uzavření ale celý dnešní den komplikuje dopravu na východě Prahy.To, že demolici mostu provází komplikace, bylo jasné hned poté, co práce v pražských Horních Počernicích neskončily dle plánu – tedy v neděli ráno. Uvádí se, že vše zkomplikovalo velké množství výztuže, která nebyla zanesena v dokumentaci, a dělníci o ní tedy nevěděli. Ředitelství silnic a dálnic následně uvedlo, že zprovoznění se posune nejméně do nedělních 18.00 a poté na pondělní ráno. Dle Liškové by pruh směrem na Prahu měl být otevřen odpoledne, ve směru na Hradec Králové pak večer. Technická správa komunikací hlavního města Prahy to pak potvrdila i na svém Twitteru.Tyto nepříjemnosti ale naštvaly české ministerstvo dopravy a jejího šéfa. Jak totiž Karel Havlíček informoval na svém Twitteru ,chce najít a potrestat viníka, který může za takové zdržení.Následně dodal, že dá podnět k zahájení řízení o finančním potrestání viníka současné situace. Svůj vděk ale naopak vyjádřil Ředitelství silnic a dálnic i policistům. Zmíněným poděkoval za pomoc při zmírnění následků omezení.Zmiňme, že doprava z dálnice D11 ve směru do Prahy je svedena na 25. kilometru u Sadské. Co se ale týče kamionů, ty musí sjíždět ještě dříve, a to na 39. kilometru. Kvůli uzavírce dálnice nabírají zpoždění také příměstské autobusy.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karel havlíček, dálnice d1, zdržení, demolice, trest, doprava, most