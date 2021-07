Klaus překvapil: Neočkovaný lékař na olympiádě se zachoval neuvěřitelně drze

„Ale říkám to jako někdo, kdo by se očkovat nenechal, protože kdybych byl náhodou lékařem toho či onoho sportu či sportovce, tak já bych řekl sorry, jestli mám být očkovaný, tak já tam na tu olympiádu nepojedu, přijdu o patřičný obolus peněz, který mně vyplatí Český olympijský výbor, ale ponesu to hrdě a nepojedu tam. To je celá debata. Takže ano, i já se přikláním k těm, kteří se tváří rozhořčeně na toho pana doktora,“ dodal Klaus.