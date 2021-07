Krainová zaplavila Instagram fotkami a videi v růžových mini-bikinách

„HLAVNĚ PRO MOJE ŽENY!! Věřte tomu, že jste to Vy, kdo Vás dostane tam, kam chcete, nikdo jiný to za vás neudělá…Nečekejte na to, že vás udělá šťastnou někdo jiný. Šťastnou se musíte udělat sama… Pokud budeme celý život čekat na to, až nás štastnými udělá někdo druhý, budeme stát celý život na startovací čáře,” napsala modelka.