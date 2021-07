Lampasák, holohlavý paranoik a zmatený narcis. Zahradil naložil kandidátům na prezidenta

„Tak abychom si to trio nějak zkratkovitě charakterizovali. Lampasák s minulostí v NATO, ale i v KSČ (obecně nic proti, ale vocaď až pocaď). Holohlavý paranoik, co si hraje na proxy Havla (vskutku vražedná kombinace). Zmatený narcis, co sám sobě kreslí na tělo hesla (ideální kandidát třeba pro Piráty). Ani jeden z nich nemá na Hradě co dělat,“ zdůraznil Zahradil na Facebooku.