https://cz.sputniknews.com/20210726/lekar-rozptylil-popularni-myty-o-instantni-kave-15258264.html

Lékař rozptýlil populární mýty o instantní kávě

Lékař rozptýlil populární mýty o instantní kávě

Ruský lékař, dietolog, odborník na výživu Jevgenij Arzamascev rozptýlil v rozhovoru pro portál Moskva 24 populární mýty o rozpustné kávě. 26.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-26T08:34+0200

2021-07-26T08:34+0200

2021-07-26T08:34+0200

zdraví

káva

lékař

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/14246121_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2e511303f2568a08eb15bf55ffa137b6.jpg

Arzamascev se domnívá, že dobrá instantní káva nemá horší kvalitu než káva z mletého zrna. Různý způsob přípravy vůbec neznamená, že ve výrobě instantního nápoje byla použita nějaká chemie, poznamenal odborník.„Kvalitní instantní káva má stejné vlastnosti jako dobře uvařená. Základem obou jsou stejná kávová zrna. Hlavní je to, kdo je výrobce,“ sdělil Arzamascev.Další mýtus se týká vlastností kávy. Řeči o tom, že z instantní kávy není žádný užitek, neodpovídají skutečnosti, řekl dietolog.Naopak, tonizujícího účinku, kvůli němuž si všichni dávají kávu po ránu, je dosahováno rychleji z instantní než z vařené kávy. Kofein trochu rychleji proniká do těla.Odborník pokládá rovněž za mýtus názor, že instantní káva obsahuje méně kofeinu než vařená. Dva stejné šálky instantního a vařeného nápoje budou mít na člověka stejný účinek, řekl Arzamascev.Co se týče škodlivosti kávy pro zdraví, nezávisí to na způsobu přípravy, ale na lidských zvláštnostech, míní dietolog.„Důležité je pochopit, jak váš organismus snáší kávu. Když člověk geneticky normálně snáší kávu, pak ani instantní, ani vařená káva mu nezpůsobí žádné problémy. Když ale má jisté zdravotní problémy související s komponentami kávy, pak není důležitý způsob výroby produktu, je třeba omezit konzumaci obou,“ řekl na závěr Arzamascev.Vědci z Kalifornské univerzity dospěli předtím k závěru, že se konzumace kávy příznivě projevuje na prevenci poruch srdečního rytmu.

https://cz.sputniknews.com/20210723/jak-casto-byste-meli-v-lete-menit-lozni-pradlo-odbornici-odhaluji-proc-to-delate-spatne-15234503.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

káva, lékař, zdraví