Letadlo Boeing 737 společnosti Belavia mířící z Minsku do Antalye nouzově přistálo v Moskvě

Letadlo běloruské letecké společnosti Belavia letu Minsk-Antalya změnilo kurz a míří do Moskvy, vyplývá z údajů služby FlightRadar. 26.07.2021, Sputnik Česká republika

„Letadlo letí na Domodědovo za účelem efektivnějšího řešení technických problémů,“ uvedl zdroj agentury Ria Novosti k situaci.Některá média již dříve informovala, že letoun Boeing 737, který letěl z Minsku do Antalye, vyslal nad Voroněžskou oblastí nouzový signál. Podle nich letoun mířil do Voroněže, kde bylo plánováno jeho nucené přistání.Jde o let Belavia BRU9215, který odletěl z Minsku v 9:35 místního času.

