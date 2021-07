https://cz.sputniknews.com/20210726/mlade-holky-byste-strcila-do-kapsy-helena-vondrackova-ukazala-jak-si-uziva-na-slapech-15271621.html

„Mladé holky byste strčila do kapsy.“ Helena Vondráčková ukázala, jak si užívá na Slapech

Česká zpěvačka Helena Vondráčková nechala fanoušky nahlédnout do svého soukromí. Svěřila se jim totiž, kde si aktuálně užívá sluníčka a letních dnů a při této... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

Vondráčková v současné chvíli odpočívá na Slapech u přehrady. Důkazem je fotografie, o kterou se podělila na sociální síti. Sedí na ní totiž na lodičce a vypadá to, že si to opravdu užívá.A okamžitě se začaly hrnout lichotky. Lidé psali, že je to překrásná fotka a že to zpěvačce opravdu sluší.Padlo také mnoho zmínek o jejím věku. Jen málokdo by jí totiž hádal již 74 let. „Helenko, vy mládnete,“ zaznělo.A ostatní se přidávali: „Je vidět, jak krásně záříte štěstím… Vyzařuje z vás klid a pohoda, prostě věčné mladí.“Některé uživatelky dokonce uváděly, že by chtěly být jako ona.Pár jedinců pak ocenilo to, jak mladistvě se dokáže obléci a nalíčit: „Moc Vám to sluší, oblečení, mladá móda i účes a líčení… Prostě BOMBA!“Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.

