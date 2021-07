https://cz.sputniknews.com/20210726/na-vychode-republiky-uderi-velmi-silne-bourky-15270977.html

Na východě republiky udeří velmi silné bouřky

Na východě republiky udeří velmi silné bouřky

„Výstrahu před silnými bouřkami rozšiřujeme o část Plzeňského kraje. Výstraha před velmi silnými bouřkami nově platí i pro část východních Čech, severní Moravu a Slezsko. Na Moravě vstoupí výstraha po upřesnění až večer,“ uvedl ČHMÚ na Twitteru.Velmi silné bouřky mohou doprovázet přívalové srážky kolem 50 milimetrů, vítr, který může dosahovat rychlost až 70 kilometrů za hodinu, a krupobití. Výstraha před velmi silnými bouřkami platí od pondělních 15:00 do úterních 3:00 na Vysočině, v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém a částech Královéhradeckého a Jihočeského kraje.S výjimkou Karlovarského a části Plzeňského a Ústeckého kraje platí varování před silnými bouřkami na zbytku území země, a to od pondělního poledne až do půlnoci. Srážkové úhrny v přívalových srážkách se mohou pohybovat kolem 40 milimetrů. Může dojít i ke krupobití a poryvy větru mohou dosahovat rychlosti 70 kilometrů za hodinu.Kvůli srážkám meteorologové varují před možným vzestupem hladiny řek. Varování platí od pondělního podvečera do úterního poledne. Lokálně může dojít k vyšším stupňům povodňové aktivity.Již v noci na pondělí jižní Moravu zasáhly silné bouřky. Hasiči museli zasahovat u 103 událostí, a to i v obcích, které byly před měsícem zasaženy tornádem. Nejvíce vyjížděli v Brně a okolí. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu.Připomeňme, že minulý týden skončily likvidační práce v oblastech postižených tornádem, které trvaly 28 dní.

