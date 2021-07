https://cz.sputniknews.com/20210726/ni-se-podelil-o-scenar-hruzostrasne-svetove-valky-v-roce-2034-15267420.html

NI se podělil o scénář „hrůzostrašné“ světové války v roce 2034

Americký admirál ve výslužbě James Stavridis a spisovatel Elliot Ackerman v knize pod názvem 2034:Román o budoucí světové válce píšou, jak bude vypadat... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle mínění autorů způsobí střet USA a Číny v Jihočínském moři v roce 2034 „globální požár“. Svět se rychle rozvíjí, proto na bojišti budou převládat drony a autonomní bezpilotní vojenská technika.Reálné válečné akce budou doprovázeny velkými hackerskými útoky na nepřátelské systémy, míní Stavridis a Ackerman.Americký admirál je přesvědčen, že USA budou muset zaškolit menší skupiny elitních vojenských jednotek, které budou integrovány do komplexů na základě průlomových biologických technologií.Autoři poukazují na to, že státy dnes pokračují ve „vývoji a nákupu zbraní určených pro konflikty minulosti“, je třeba se však soustředit na bezpilotní nebo autonomní zbraně.Konflikt v Afghánistánu. USA a země EU vyzvaly k zastavení palbyUSA a země EU dříve vyslovily znepokojení ohledně růstu násilí v Afghánistánu a vyzvaly radikální hnutí Tálibán (zakázané v RF), aby zastavilo ofenzívu. Příslušné společné prohlášení bylo zveřejněno na portálu Ministerstva zahraničí USA.„Naléhavě vyzýváme obě strany k dosažení dohody o stálém a všestranném zastavení palby a o základních principech budoucího afghánského státu a také o detailech přechodných mechanismů řízení státu do dosažení definitivního politického urovnání,“ praví se v prohlášení.Doporučily rovněž povolit dopravu humanitární pomoci do oblastí kontrolovaných Tálibánem a také zajištění bezpečnosti diplomatických misí, novinářů a letišť.V Afghánistánu pokračuje konfrontace vládních sil a tálibů, kteří dobyli značná území na venkově a zahájili útok na velká města po stažení ze země mezinárodního vojenského kontingentu. Afghánské bezpečnostní síly podnikají po celé zemi operace v boji s terorismem.Mírová jednání o vnitřním afghánském urovnání startovala v Kataru na podzim 2019.V roce 2020 podepsali zástupci USA a Tálibánu (zakázaný v RF) první mírovou dohodu po 18 letech války. Podle této dohody měli američtí vojáci opustit Afghánistán. Bílý dům slibuje ukončení stažení kontingentu do 11. září letošního roku.

Červenáček Vymýšlet nereálné katastrofy také kde. Kofr je na to násilnický nedebil K. Olinka... USA měly naposled zdrojově na poražení RF v L.P. 2015...Tchajwanec a jeho návštěva stála propad prodeje v Číně o 80% Dále jsme vyklidili ruský trh, který okamžitě obsadili Němci a Francouzi Kam až nás dovede klika demokratických pitomců. Média ukazují, jak odlétají ruští diplomaté a jejich rodiny. Už ale neukazují, jak se pakují ti naši. Neukazují, jak nás kopli do zádele z jednání Arktické rady, kde se jedná o ohromných perspektivních obchodech, neříkají nám, že nás už nezvou na ekonomická fóra, vědecké konference, naše firmy jsou odstřiženy od podnikání v Rusku.... Neukazují nám, jak se na naše místa hrnou jiní, zejména naši "spojenci". Ti budou sedět ve vyjednávacích týmech, oni budou dojednávat podmínky obchodů. Samozřejmě pro sebe. A není se jim co divit. Vrcholným úspěchem zahraniční politiky ČR je parita v počtu uklízeček a i tady prohráváme na body. A Rusové s odvetou ještě ani nezačali. 2

Červenáček A to, jak se za nás naši "kamarádi" postavili ukazuje, kdo na to doplatí. Nikdo z nich nebude nic riskovat. Ani cent ne! Běží pokoronovirová krize a každý halíř se hodí. Každý, i sebemenší obchod. Rusko otevírá Arktidu a orientuje svoje hlavní investice na Dálný Východ. A to je perspektiva na dalších minimálně 30 - 50 let. O to se hraje. Proto najednou Američané otočili a chtějí jednat, odvolali sankce, Německo a Francie nechtějí žádné další sankce proti Rusku (staré na oko nechají, protože stejně nefungují). Kdo sleduje situaci musí vidět, že rétorika Západu je diametrálně odlišná od té ještě před dvěma měsíci, půl rokem. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

