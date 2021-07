https://cz.sputniknews.com/20210726/odbornici-vysvetlili-ktere-potraviny-poskytuji-energii-behem-horkeho-pocasi-15260280.html

Odborníci vysvětlili, které potraviny poskytují energii během horkého počasí

Snížit vliv vysokých teplot na lidský organismus pomůže správný jídelníček, uvádějí španělští dietologové. V článku uveřejněném v časopise La Vanguardia... 26.07.2021, Sputnik Česká republika

Dietoložka Fatima Brancová poradila změnit v létě nejen jídelníček, ale také obvyklý denní režim. Radí zejména nechodit ven v hodinách největšího horka, dobře se vyspat a také kontrolovat vodní bilanci.Co se týče stravy, doporučila vyhýbat se za horkého počasí sladkým nápojům, pečivu a zmrzlině, protože všechny tyto potraviny obsahují hodně cukru, což znamená, že vliv na energii nebude dlouhý. Místo toho je třeba zahrnout do jídelníčku okurky, rajčata, červenou řepu, čočku, vajíčka, avokádo a ovesnou kaši.Brancová vysvětlila, že sezónní zelenina a ovoce jsou nejlepším způsobem obnovení vody, kterou organismus ztrácí. Například okurku tvoří z 97 % voda. Zároveň obsahuje velké množství vlákniny a také vitamínů C a E.Rajčata jsou rovněž bohatá na vitamíny a obsahují hodně vody. Dají se konzumovat s jinými rostlinnými potravinami. Například v podobě polévky gaspáčo.Ohledně červené řepy upozornila odbornice na její zvlhčující a cévy rozšiřující vlastnosti. Tato zelenina je podle jejího názoru ideální variantou pro lidi, kteří mají problémy s krevním oběhem.Odborníci rovněž soustředili pozornost na to, že v letní sezóně mnozí lidé ignorují luštěniny, i když je máme konzumovat právě v této roční době. Římský hrách (cizrna), čočka, fazole a hrášek zelený zásobují tělo energií, vlákninou a rostlinnou bílkovinou. Zvlášť je doporučujeme těm, kteří nechtějí konzumovat hodně ryb a masa.Vajíčka považují odborníci za etalon bílkovinné potraviny, avšak syrové se nedoporučují. Avokádo je pokladnice užitečných tuků, které potřebujeme pro správné fungování organismu.Ovesnou kaši označili dietologové za optimální variantu pro získání energie s nízkým glykemickým indexem. Užitečné jsou potraviny s obilninami, koktejly z nich, vločky v podobě lívanců nebo tyčinek.Na závěr dietologové varovali, že se vysoké teploty mohou projevit na kognitivních schopnostech dospělých lidí. Připomněli průzkum Školy veřejného zdravotnictví TH Chan při Harvardské univerzitě v USA.Již dříve uvedli odborníci nejnebezpečnější potraviny v létě. Jsou to karbanátky, majonéza a další omáčky z vajec, ústřice a další mořské plody, smažené brambory, kuře, zelenina, ale také melouny a dýně.

